亂爆「白雲梗圖」被打臉！王浩宇再開新戰場　劍指學生：道歉了嗎

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者賴文萱／高雄報導

台中一中學生與呂姓女音樂教師發生衝突，引起各界關注，前桃園議員王浩宇13日爆料學生做報告時故意放入白雲梗圖，才讓老師失控，但說法遭到學生打臉。對此，台中一中學生會強烈譴責王浩宇，並要求王在個人臉書澄清道歉，王稍早發文表示，確實不該聽信校友相關討論就發言評論，因為轉貼相關討論並評論造成輿論，因此有必要向當事學生道歉。





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▲針對中一中事件，王浩宇發文向學生道歉。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇稍早在臉書發文表示，關於中一中的事件，老師因長相遭受長期言語霸凌是事實，但與這次的事件並不相關。他確實不該聽信校友相關討論就發言評論，因為轉貼相關討論並評論造成輿論，因此有必要向當事學生道歉。

但他也說道，惟就整件事情，從雙方就老師設定的報告範圍發生衝突到學生拍攝PO網，在老師確實沒有違反任何教學規定的狀況下，學生這樣的做法造成後續對老師的各種公審、言語霸凌，實在沒有必要。

▲王浩宇對槓網友質疑，學生害老師被公審，他們道歉了嗎？（圖／翻攝自王浩宇臉書）

不過，針對王後續言論，有網友不滿抨擊，「聽信校友討論就發言評論讓人轉發造成輿論，造成後續對這些學生各種言語霸凌，你就非常有必要???」王則回嗆網友「所以我道歉了，但是學生因為這個衝突，造成老師在網路上被公審，他們道歉了嗎？」

▼台中一中學生會聲明如下。（圖／翻攝台中一中學生會臉書）



針對王浩宇13日臉書PO文的指控，台中一中學生會14日深夜發出聲明表示，經學生會及校方共同查證，證實為未經查證之虛假言論，此貼文經多家媒體轉載，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，學生會予以強烈譴責。並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉，同時要求已轉載相關訊息之各媒體公開更正此消息。

▲台中一中學生與音樂老師發生爭執。（圖／翻攝YouTube）

▼王浩宇目前已將該文刪除。（圖／翻攝王浩宇臉書）