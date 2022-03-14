爆料「梗圖放白雲」！中一中學生狠打臉　王浩宇偷刪貼文被酸爆

▲中一中學生秀出完整報告內容。（圖／學生提供）

記者賴文萱／高雄報導

台中一中呂姓音樂教師與學生因牽亡魂報告發生激烈爭辯，對此，前桃園市議員王浩宇今天貼文指責學生，在做報告時故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控，不過，學生事後秀報告打臉他的說法。王浩宇目前未做出回應，但被抓到偷偷刪掉該篇爆料貼文，不少網友怒轟「阿你怎麼刪文了」、「怎麼刪文了，要不要跟學生道歉阿？」。

桃園市前議員王浩宇在臉書上發文寫道，該女老師長期因為長相關係遭到同學捉弄取笑，就連這次的音樂報告，學生也故意放上白雲照片配上牽亡魂歌報告，讓老師失控後，再由另名同學側錄，讓他感嘆「資優生不一定就是對的。」

▲▼中一中學生強調，牽亡歌陣只是報告需要，而引用介紹。（圖／學生提供）

王浩宇說，「優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相。最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣，老師真的是辛苦了」，「同學，請適可而止。取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」

不過，該學生今秀出他的完整報告內容，內容中針對各項傳統樂器解說，並且引用了牽亡歌陣來做出介紹，報告的最後，學生放了王力宏的梗圖，而圖中寫道，「學音樂的孩子不會變壞」、「喔！是嗎？」想用搞笑詼諧的方式結束報告，沒想到卻因此引發老師不滿。

▲對於外界說報告內容中放了白雲梗圖惹怒老師，學生反駁，「放的是力宏」。（圖／學生提供）

針對王浩宇的發文內容，該學生表示，全部都是不實內容。該學生強調，「我們只是單純想捍衛學權、推動教育改革的學生，不應該涉及政治間的鬥爭，我只希望有其他受到傷害的學生，能夠因為看到我們的行動，一起不畏懼權威挺身而出，這才是我們的核心目標」。

對於被打臉烏龍爆料，王浩宇並未做出回應，但卻悄悄將該篇貼文刪除，底下引來網友酸爆「阿你怎麼刪文了」、「怎麼刪文了，要不要跟學生道歉阿？」、「終於刪文了呢」、「請問您啥時要跟學生道歉?????請發文的時候先查證很難嗎?????一直被打臉好玩嗎??????」、「刪什麼文啦，男子漢敢做敢當」、「從昨晚您貼文就關注您＂評中一中事件文＂，我也是一中孩子的家長，不是刪文可了，請您對學生們道歉！！！」。