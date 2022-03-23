傳統一買下家樂福　全聯董座林敏雄：我們沒在跟同業競爭

▲全聯福利中心董事長林敏雄（中）促銷本土鳳梨，以實際行動力挺台灣農民。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

業界傳出台灣家樂福可能在數週內賣給統一，今（23）日全聯董事長林敏雄出席記者會，全力促銷台灣本土鳳梨，被媒體問及若統一真的併購家樂福，如何做出市場區隔和應對？林敏雄表示，這原先就一直在做，市場也一定會有競爭，但全聯一直以來都專注在自己的方向，以對消費者有利為主，沒把焦點放在跟同業競爭。

▲台灣家樂福傳要賣給統一 。（圖／路透）

根據《彭博》引述知情人士說法報導，法國家樂福正洽商把台灣事業的控股權，出售給在地少數股東統一企業，最快可能在數周內敲定交易。不過消息來源也說，雙方仍在洽談中，尚未敲定最終協議，而且也有其他感興趣的買家。統一和家樂福均未對此報導置評。

▲全聯福利中心董事長林敏雄（右）與農委會主委陳吉仲（左）共同出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，共同促銷本土鳳梨，以實際行動力挺台灣農民。（圖／記者林育綾攝）



今（23）日全聯福利中心董事長林敏雄與農委會主委陳吉仲共同出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，共同促銷本土鳳梨，以實際行動力挺台灣農民，會後林敏雄接受媒體聯訪時被問及有無聽聞統一將併購家樂福的傳聞？林敏雄表示「真的不知道」、「都是看你們新聞寫才知」，而法商家樂福也都沒有再來談。

有媒體問若家樂福真的賣給統一，全聯將如何做出市場區隔，是否會擔心市場競爭白熱化？林敏雄樂觀說，這本來就一直有在做，而市場原本就一定會競爭，這情況很正常，公平會也希望大家競爭；不過他也說，不知道競爭到什麼地步，全聯一直以來都是朝自己的方向前進，以對消費者好為主，很少去看同業如何而跟他們競爭，也沒有因此害怕。

至於全聯併購大潤發的進度，林敏雄表示目前公平會還在審查中，也透露「我們一直在補件」，至今已經補了4次，「希望會通過。」

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