全聯發放12億慰勞金給員工　董座林敏雄：人越來越難請

▲全聯積極推廣台灣本土鳳梨，全聯福利中心董事長林敏雄（右）認為員工福利一定要做。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯昨22日提到今年員工加薪幅度4.5%-6%，今（23）日董事長林敏雄出席記者會宣傳台灣本土鳳梨時，再度被媒體問及員工福利，他表示「人越來越難請」，所以福利一直都在做，也一定要加，例如因為疫情體恤員工辛苦，全聯連續2年加發「防疫慰勞金」，每次讓所有兼職正職員工多半個月薪水，已發4次共12億。

全聯福利中心董事長林敏雄與農委會主委陳吉仲，今日共同出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，促銷本土鳳梨，以實際行動力挺台灣農民。會後林敏雄接受媒體聯訪時提到，員工福利方面全聯一直都在做，畢竟「人越來越難請」，而「缺工」的問題在各行業像是建築工程也能看到，現在很多公共工程如果沒有追加預算，都標不出去，所以他認為員工相關福利「一定要加進去」。

▲全聯連續2年發放防疫慰勞金。（圖／記者湯興漢攝）



林敏雄表示，像是全聯已經4度發放「防疫慰勞金」，每次讓所有員工多領半個月薪水，每加一次就3億，一年發了2次是6億，連續兩年就是12億。他認為在疫情期間員工確實很辛苦，大家也都很害怕，又必須謹守崗位，因此發放獎金體恤員工和安頓人心。

林敏雄也說，「我們員工都很棒，跟我也都不錯」，尤其每次到中南部，員工全都會跑出來要跟他合照，「我想這表示他們跟我不錯啦，不然誰會理你」。他也說，做這行如果員工走了，消費者會馬上感受到不便，更笑說雖然「靠北全聯」罵歸罵，有時候他會參考，但也覺得不能盡信，能感受到員工大多都跟他不錯且認同他，「這是我最高興的地方」。

你可能也想看

全聯新推出「貓頭鷹鳳梨」護生態！這一天買鳳梨就送釋迦冰棒

全聯調薪6%！每生一胎補助5萬 薪資福利優於法規「還有職缺」