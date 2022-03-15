全民瘋自煮！上傳私房食譜「週週抽500元加菜金」網友狂推：卯喜啊

▲第三屆全聯料理之王中西軍食譜募集活動再度上線！現在上傳私房食譜，就有機會抽到福利點5,000點，等同500元的加菜金！（圖／擷取自活動官網，下同）

記者萬玟伶／台北報導

健康自煮還能賺加菜金？這兩年的疫情，讓許多人意外開發「小當家」的潛力，不少小資族還意外發現，自煮除了乾淨衛生好放心，還可以有效控制澱粉、蛋白質、糖、鹽等。吃了一陣子發現省下荷包，就連腰圍也瘦了一圈！不過，沉潛一時的自煮族最近又爆動起來，原來是「第三屆全聯料理之王中西軍」食譜募集活動再度上線！這次不僅要再透過徵件活動，把前五名的料理達人推向烹飪實境秀《料理之王》的節目舞台，只要「簡單4步驟」把自煮的照片或影片上傳活動官網，週週就有機會抽到全聯福利點5,000點（折合台幣等於500元），讓網友直呼「卯喜啊～」！全聯超大方放送，就是要幫熱愛料理的自煮族賺一波加菜金！

第一階段投稿獲禮

活動期間：即日起～3/29（台灣時間為準，每週二到隔週一計算一週）

評選標準：是否符合主題（30%）、創意表現（30%）、食譜完整度（30%）、成品表現（10%）

步驟1. 前往活動官網，視投稿料理點選「中軍食譜揭秘投稿區」或「西軍食譜揭秘投稿區」、登入FB後即可投稿！

步驟2. 取一個直白吸睛的標題，並填寫常用mail。

步驟3. 接著把自己獨門的食譜，key進「內容欄」中，別忘了投稿資料也要填喔！

步驟4. 終於來到重頭戲，可以把「料理圖片」上傳囉！這裡需要至少上傳2張照片（料理過程或成品照），其中一張照片要露出食材外包裝。如果有料理過程照，建議按照食譜步驟排列，讓有心跟著食譜做的粉絲，輕鬆學到好料理！

P.S.拿高分小撇步 如果圖片中有出示在全聯福利中心消費的食材結帳發票（電子發票可於PXPay全聯支付APP／交易紀錄截取消費交易明細），就有機會獲得更高的評分分數！

除了圖片，也可以選擇上傳「料理影片」！同樣別忘了把全聯食材結帳發票或截圖的消費紀錄剪進影片中，讓自己的美味料理、俐落手藝讓更多人看見，再得到評審的青睞大拿高分！

投稿完成！旁邊還有「熱門閱排行榜」，看看大家都投稿了什麼美味料理！

第一階段超優獎項！

料理霸主獎：活動期間內上傳符合主題規範（中式／西式）食譜，評選團隊將依下方標準選出「30名」中獎者獲得全聯福利中心福利點50,000點（折合台幣等於5,000元！），且中獎者有機會參與料理之王節目線下準決賽及節目錄影。

可圈可點獎：活動期間內每週只要上傳任 2 篇您不曾於ETtoday平台發布過，且符合主題規範（中式／西式）的食譜，即可獲得全聯福利中心 福利點 5,000點抽獎資格。週週抽出125名，活動期間4週共抽出 500 名。

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第二階段線下準決賽獲禮

活動時間：預定於2022年4月9日舉辦 （由料理之王節目單位遴選的參加者將在2022年4月6日前收到ETtoday工作人員電話邀請，並於電話中說明參賽細節）

特優：五名，現金50,000元、獎座乙座與料理之王節目錄影資格

優等：五名，現金10,000元

第一階段的中獎者都可以獲得全聯福利中心福利點50,000點，還有機會參與預定在4/9舉辦的第二階段線上準決賽！最後取優等5名獲得獎金10,000元，特優5名將獲得獎金50,000元、獎座乙座，以及挺進《料理之王第三季》節目錄影資格，為拿下「新一代料理之王」的頭銜而戰！

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平常不論是在家自煮，或是出外露營野餐，只要上全聯採買新鮮食材、隨時隨地記錄下自己的料理過程，就能與全球華人朋友分享！募集期間內只要每週上傳2篇從沒在ETtoday平台發表過，且符合中式、西式主題的食譜，就有機會抽到福利點5,000點，每週將抽出125名幸運料理人，四週共有500位名額。

抓住活動的尾巴，別藏私了，快衝活動官網簡單4步驟就把食譜分享起來！