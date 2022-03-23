全聯新推出「貓頭鷹鳳梨」護生態！這一天買鳳梨就送釋迦冰棒

▲全聯福利中心董事長林敏雄與農委會主委陳吉仲共同出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，促銷本土鳳梨，以實際行動力挺台灣農民。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

鳳梨盛產季節要到了！面對台灣水果外銷受阻，行政院農委會與全聯福利中心合作，共同推廣本土鳳梨，全聯也宣布預計4月再推出全新生態商品「貓頭鷹鳳梨」，保護貓頭鷹及老鷹棲地；更特別在3/27加碼推出買任一鳳梨鮮果產品，就送「金牌果園台東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」一支。

▲全聯積極推廣台灣本土鳳梨，除了販賣原果之外，為了讓消費者吃鳳梨免動刀，也推出適合一家大小一起享用的「鮮果盒」。（圖／全聯提供）



台灣水果包括釋迦、鳳梨從去年起遇到外銷受阻，農委會主委陳吉仲提到，在農委會積極多管齊下，拓展內外銷管道，減少農作物集中外銷或單一市場的問題，以各種方式幫助農民，例如用鮮果加工等方式，延長品嚐期限，也讓國人更容易取得，就像這次推出的鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒，就是結合鮮果加工和冷鏈技術的最新成果。

陳吉仲也說，這次鳳梨雖然外銷到中國大陸受阻，不過日本非常相挺，買了3萬公噸，是十分驚人龐大的數量，也感謝全聯福利中心立即響應支持台灣農民，確保果農不用擔心被低價收購。全聯董事長林敏雄說，自己是土生土長的台灣人，身為本土企業力挺台灣農民，一直以來都是義不容辭，過去中國大陸一年購買約4萬噸，而日本地幅較小卻一口氣買了3萬公噸，讓他覺得「德不孤，必有鄰」，全聯今年也會全力以赴銷售，只要不讓鳳梨崩盤，就是成功。

▲全聯與農委會共同推廣本土鳳梨。（圖／記者林育綾攝）

而全聯繼推出「老鷹紅豆」、「官田菱雉菱」獲得好評後，也宣布預計今年4月初再推出全新的生態商品「貓頭鷹鳳梨」。位於屏東185縣道的沿山公路，優越廣大的山區環境是保育類貓頭鷹及老鷹的棲息地，同時也是鳳梨的生長地；然而鳳梨催花期甜美的嫩芽、果物成熟期散發的芬芳果香，卻也是各類田間生物與農夫搶奪辛勞成果的時刻，為了維持生態平衡，將實踐人與自然共生共存的企業理念。

全聯與屏科大鳥類生態研究室、台灣屏東農業國際運銷股份有限公司(台屏農)、屏東縣政府，共同推廣「貓頭鷹鳳梨」，倡議採用生物防治法，透過貓頭鷹來進行農田防治，而非使用藥物毒害生物。

農民在鳳梨田園中打造讓貓頭鷹安心休息的棲架巢箱進行生態管理，由貓頭鷹替農民巡田水，恢復田間生態的自然平衡與生物多樣性，孕育出的貓頭鷹鳳梨不僅甜，果肉及果心也細嫩滑口，果香濃郁。

▲除了販賣原果之外，為了讓消費者吃鳳梨免動刀，也推出適合一家大小一起享用的「鮮果盒」。（圖／全聯提供）

而全聯除了販賣原果之外，為了讓消費者吃鳳梨免動刀，也推出適合一家大小一起享用的「鮮果盒」，全廠透過微電腦系統調節濕度與溫度，以低溫方式處理原果，經過自動化清洗設備3道SPA清潔，並通過微生物、農藥含量檢測，原果再透過手工分切，最後經過金屬檢測，層層把關，提供消費者自然美味、果肉細緻的鳳梨鮮果盒。

此外，北北基地區更於限定時段有「快刀手」駐店，支援民眾削鳳梨，預計今年可達300場次。而為了讓消費者增加品嘗鳳梨的機會，全聯特別在3/27加碼，推出買任一鳳梨鮮果產品（包含鮮果盒），就贈送「金牌果園台東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」一支，全台數量有限，送完為止。

「金牌果園台東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」是結合鮮果加工和冷鏈技術的最新成果，採用台東鳳梨釋迦鮮果，精準維持適口甜度(約20度)。由於鳳梨釋迦的果肉滑嫩，完全不需要添加乳化劑，直接原果鮮榨，是果汁成分高達90%以上的原汁原味鮮果冰棒。將產季在11~3月的鳳梨釋迦微酸甜美風味原封保存，有效期限可達12個月，是延續品嚐鮮果的新型態，一整年都可以吃到鳳梨釋迦的美味，支持台灣農民。

▲全聯在3/27加碼推出買任一鳳梨鮮果產品，就送「金牌果園台東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」一支。（圖／記者林育綾攝）