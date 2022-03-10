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韓劇美食一次吃！全聯韓國商品下殺　聯名韓鶴亭料理最低百元有找

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

韓劇裡的各式美食一次蒐羅！全聯看好台灣人喜愛韓流風潮，特別在3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠，除了零食、年糕、泡麵等相關商品，全聯美味堂今年更與道地名店「韓鶴亭」聯名推出5款韓式料理，最低百元有找；同時READ BREAD還跟韓國知名早餐品牌Isaac合作推出「中一刀吐司」！

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯美味堂與「韓鶴亭」合作，聯名推出5款韓式料理。（圖／全聯提供）

全聯表示，每次看韓劇最喜愛吃的各式好料，如今在「韓國商品展」通通都可以買得到，如露營、派對必備的「韓式辣炒年糕拉麵組合包」，使用道地韓國辣醬搭配拉麵及Q彈年糕，在家就可以享受韓式料理經典組合，活動期間特價「買1送1」平均一包124元；另也推薦可搭配「東遠KING龍蝦蟹肉風味棒」，厚實口感，大口咬下超爽快，加入泡麵一起吃更美味，活動期間特價「買1送1」平均一包173.5元。

深受網友推薦的「不倒翁韓式脆皮起司年糕熱狗」，在韓國商品展期間也有「第2件5折」優惠，酥脆的金黃色外衣，包覆著莫札瑞起司、年糕、熱狗三種滋味，吃得到無限牽絲的夢幻級口感。另外「昊福韓國全州大王蔘雞湯」採用品質優良人蔘及特選雞製成的，不用費工熬煮立即享用滴滴滋補，份量十足，活動期間還有祭出「買1送1」優惠，平均一包225元。

吃韓式美食絕對少不了要搭配燒酒，在韓國年輕女性消費者中擁有超有人氣的「初飲初樂-草莓風味燒酒」，淡淡酒香中泛著清香的草莓味，適合與三五好友小酌，活動期間2瓶特價330元。

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯美味堂與「韓鶴亭」合作，聯名推出5款韓式料理。（圖／全聯提供）

而全聯調理熟食自有品牌「美味堂」在3/11-4/14與「韓鶴亭」合作，聯名推出5款韓式料理，韓鶴亭經營超過35年，道地風味受到不少消費者喜愛，此次使用韓國直輸進口醬料，讓消費者疫情之下不用飛出國，也能吃到韓國綜藝節目中令人食指大動的美食。

像是一日三餐裡的「安東燉雞」是源於韓國慶尚北道安東地區的著名的平民料理，燉雞以醬油和糖作為底料，再加入蔬菜和韓式冬粉，香辣入味，非常下飯。「炒瑪韓式粉絲」則是韓國人很喜愛的韓式中菜之一，以韓式辣椒醬拌炒，再加入高湯煮沸後，就是鮮香的炒碼粉絲。

「韓式雜菜冬粉」可作為涼菜，選用木耳、紅蘿蔔、洋蔥、香菇、青蔥等豐富蔬菜切成絲，並以肉絲提香，加上道地韓國冬粉，口感Q彈，拌入有芝麻香氣的醬汁，是一道具代表性的韓國家庭料理，也很適合搭配蔬菜一起食用。

「辣燉雞年糕（湯）」是韓國日常生活中不可或缺的一道美味料理，韓國獨有的辣椒醬加上微微的醬油香味，透過小火慢燉，讓鮮嫩雞肉入味，並加入馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、大蔥等蔬菜的鮮甜湯汁，讓年糕片吸附，每一口都夠味。

還有讓眾人無法擋的「蜂蜜醬燒炸雞」選用去骨雞腿肉，滾筒按摩、醃漬入味後油炸至熟，再拌以韓鶴亭特製醬燒醬汁、辣椒粉等香辛料，搭配道地韓國柚香醬醃製入味的白蘿蔔，爽口開胃，令人吮指回味。

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯READ BREAD也特別與韓國知名早餐品牌Isaac合作，推出「中一刀吐司」。（圖／全聯提供）

而全聯閱讀麵包READ BREAD也特別與韓國知名早餐品牌Isaac合作，推出「中一刀吐司」，創立於2003年的Isaac是韓國當地最知名的連鎖早餐品牌，目前在韓國共有超過800間門市，於台港澳也都有海外分店。

這次合作推出「中一刀吐司」外型獨特，吐司體口感扎實濕潤，厚切4.5公分，中間剖半不切斷，方便夾入餡料，只要自行抹上奶油煎至金黃色，再加入歐姆蛋、火腿就變為經典韓式早餐，還附上紙盒讓消費者做完早餐輕鬆帶著走。另外，推出「韓式泡菜披薩」添加天然起司，方形薄餅皮放上Q彈燒肉搭配酸辣泡菜，大口滿足。

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯READ BREAD特別與韓國知名早餐品牌Isaac合作，推出「中一刀吐司」。（圖／全聯提供）

此波也推出韓國經典品牌LocknLock集點換購，該牌在韓國市占率80%，產品廣泛用於廚房、浴室、飯盒以及兒童用品等，種類共達600多種。這次與全聯合作推出7款商品換購，包含保溫瓶、隨行杯、多功能餐盒、燉鍋、湯鍋、煮蛋器、烤麵包機等，自3/11～4/14共5週期間內，只要使用200福利點再加價480元～1650元價格就能換購，以市價換算最低26折起。

▲▼全聯3/11-3/24推出「韓國商品展」買1送1、8折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯推出韓國經典品牌LocknLock 集點換購。（圖／全聯提供）

另外，家樂福也推出「春遊野餐」活動，蒐集多款復古味和巨型包裝零食，像是乖乖、可樂果都推出古早味口味，米乖乖則把小時候的漫畫贈品小冊放進組合包當中，要讓消費者重溫兒時記憶；還有小瓜呆野餐零食箱、加倍佳巨型棒棒糖、卡滋爆米花旅遊系列等通通一次滿足。即日起至4月6日限時開跑，期間百種餅乾還祭出買1送1優惠，再加碼推指定商品滿299元送30元現金折價券。

▲家樂福推出「春遊野餐」活動。（圖／業者提供）

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