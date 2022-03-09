手刀開囤！賣場限時「百種零食買1送1」　加碼送現金折價券

▲賣場最新「春遊野餐」活動登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣好就是要出遊去！賣場最新「春遊野餐」活動開跑了，這次網羅了一系列復古味、巨型包裝零食，可愛程度破表，像是有米乖乖以懷舊設計打造的黑糖、蔥鹽的4入大包裝，裡頭還送上小時候才有的漫畫別冊，還有小瓜呆零食箱，一次就能吃到5種餅乾，即日起至4月6日限時登場，期間還有百種零食餅乾可享買1送1優惠。

▲此次活動網羅一系列零食變身復古包裝。

家樂福「春遊野餐」新登場，這次蒐集多款復古味和巨型包裝零食，像是乖乖、可樂果都推出古早味口味，米乖乖則把小時候的漫畫贈品小冊放進組合包當中，要讓消費者重溫兒時記憶，另外還有小瓜呆野餐零食箱、加倍佳巨型棒棒糖、卡滋爆米花旅遊系列等通通一次滿足，尤其是搭配復古療癒新包裝，拿到手絕對要先拍照再說，即日起至4月6日限時開跑，期間百種餅乾還祭出買1送1優惠，再加碼推指定商品滿299元送30元現金折價券。

▲全聯限時衛生紙5折起。

除外，全聯也將於3月11日至3月24日推出「衛生紙小學堂」優惠活動，全店衛生紙、廚紙、面紙、濕式衛生紙最低只要5折起，且任買6串再現折100元（單筆可累折）；線上則同享好康，期間至PXGO!選購滿6串加贈1000福利點，等同於現金100元。

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