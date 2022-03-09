抹茶控必吃！全聯合作中村藤吉抹茶名店　8款漸層甜點海外首推

▲全聯We Sweet抹茶季於3/11～4/14展開，首度跟宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」聯名合作，推出8款「漸層系」網美甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯甜點品牌We Sweet抹茶季於3/11～4/14展開，首度跟宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」聯名合作，推出8款「漸層系」網美甜點；此外自3/11～3/24還推出「春茶賞」，集結各式相關零食、飲料、沖泡茶包、綠茶香氛用品等，祭出部分商品買1送1或8折起優惠。

We Sweet抹茶季今年力邀第一次與海外聯名的宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」，本店位於京都，創業於西元1854年，是擁有超過160年以上歷史茶商，高品質抹茶曾被日本大正天皇御大典、昭和天皇御大典嚴選為貢品，此次與全聯合作的甜點皆使用中村藤吉本店之白抹茶粉，是一番茶等級之宇治抹茶。

▲We Sweet抹茶季今年力邀第一次與海外聯名的宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」合作。（圖／業者提供）



此波聯名合作在3/11～4/14期間限定推出8款現貨甜點，以「漸層系」風格展現抹茶不同的濃度與顏色變化，像是「抹茶太空罐」使用現在流行的罐頭甜點發想，以戚風蛋糕為基底，夾入榛果巧克力碎片、抹茶慕斯，最後佐以抹茶甘那許及鮮奶油，打造多層次口感。

「漸層宇治金時杯」以中村藤吉本店上等抹茶粉結合慕斯杯多層次工法，3種層次加上日式抹茶蕨餅、老鷹紅豆粒，經典中求創新；「抹茶漸層千層」以3種濃度的高顏質抹茶香緹，搭配匠人職作的千層餅皮，口感從清新滑順到濃郁甘醇。

「抹茶慕斯蛋糕」也有3種不同濃度抹茶，變化豐富；「櫻花抹茶豆乳盒」抹茶的綠搭配春色櫻花與淡雅日本豆乳，將春天的感覺與抹茶甜點完美融合。另外還有經典必買的「抹茶生乳捲」，嚴選上等抹茶粉，抹茶戚風柔軟且茶香淡雅，捲入清爽乳香生乳餡及高雅茶香抹茶生乳餡，是人氣首選。

「抹茶奶凍蛋糕」則以中村藤吉本店上等的抹茶粉製成抹茶戚風蛋糕，結合化口度佳的抹茶鮮奶油與抹茶奶凍，口感濕潤柔軟。「抹茶黑豆布丁燒」使用中村藤吉本店抹茶粉製成布丁體與蛋糕，加上蜜煮黑豆點綴，微澀回甘。

▲全聯We Sweet抹茶季於3/11～4/14展開，首度跟宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」聯名合作，推出8款「漸層系」網美甜點（圖／業者提供）

而即日起至5/5，同步也推出5款限量聯名預購甜點，包括造型優雅的6吋「抹茶柚子杏仁派」精選中村藤吉本店抹茶粉融入乳酪製作而成，塔皮中含有柚子醬與杏仁蛋糕的奢華口感。擄獲大人小孩心的「日式抹茶泡芙」以鬆軟泡芙餅皮搭配京都宇治抹茶製成的濃郁奶香內餡，口感滑順香濃。還有「抹茶餐包」、「醇乳抹茶重乳酪」、「抹茶漸層千層」，PXGo!預購館也可買得到。

▲全聯實體門市自3/11～3/24也推出「春茶賞」。（圖／業者提供）

實體門市自3/11～3/24也推出「春茶賞」，其中推薦商品如「盛香珍濃厚靜岡抹茶法國酥」，活動期間特價「買1送1」2包69元；另也推韓國超人氣的「LOTTE綠茶風味巧克力派」特價85元；而茶飲部分推薦「小立家冷泡茶－無憂綠茶」每瓶特價45元；若想自己沖泡也有「伊藤園Oi Ocha茶包（綠茶/抹茶入玄米茶）」個別包裝攜帶方便，隨時品出好茶韻，活動期間單盒特價139元，任2盒253元。

「PXGo!全聯線上購」也自3/18至3/27推出「春の購物車」4大優惠活動，全站消費單筆滿799元，使用PX Pay支付享8%等值福利點回饋；另外全站消費不限金額，抽五名幸運兒贈送Switch健身環套組，每筆訂單都有一次抽獎機會；還有合購OFF COFFEE和烘焙輕食品項（阪急麵包、We Sweet甜點等），每單加碼送200福利點；此外箱購館/預購館單筆滿1,200元現折120元。另小時達生鮮雜貨外送也為回饋客戶，自3/11至3/24單筆消費滿千享88折，最高可折200元，最快40分鐘送到家。

▲家樂福推出「春遊野餐」活動。（圖／業者提供）

另外，家樂福也推出「春遊野餐」活動，蒐集多款復古味和巨型包裝零食，像是乖乖、可樂果都推出古早味口味，米乖乖則把小時候的漫畫贈品小冊放進組合包當中，要讓消費者重溫兒時記憶；還有小瓜呆野餐零食箱、加倍佳巨型棒棒糖、卡滋爆米花旅遊系列等通通一次滿足。即日起至4月6日限時開跑，期間百種餅乾還祭出買1送1優惠，再加碼推指定商品滿299元送30元現金折價券。

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