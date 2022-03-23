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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會：與對岸海協會聯繫未斷　去函「已讀不回，但會處理」

▲海基會資料顯示，因各種原因留滯中國大陸，需要海基會協處返台人數逐年增加。（圖／海基會提供）

▲海基會大樓。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長詹志宏23日在立法院報告時表示，海基會與海協會的聯繫沒有中斷，他們常以「已讀不回，但會處理」說明給大家了解，「像昨天早上發了一封信，希望了解東航事故班機上有無台灣民眾，下午就看到國台辦正式對外說明，表示對方還是重視兩岸民間交流。」

詹志宏提到，海基會跟海協會是簽有協議的，很多國人在大陸遇到事情需要協助，20多年來都會透過海基、海協的管道來相互協助，到目前為止，海基會、海協會的聯繫沒有中斷，「以去年來說，去年一整年我們給海協會去了972封信函，請他們協助相關事項。」

詹志宏指出，他們常常用「已讀不回，但會處理」說明給大家了解，也就是說對方持續都有做處理，「像昨天早上發了一封信，希望了解東航事故班機上有沒有台灣民眾，那下午就看到國台辦有正式對外說明航班上沒有台灣民眾，表示說他們還是重視兩岸民間交流、兩岸人民的權益。」

▼海基會秘書長詹志宏。

▲▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

另外，根據海基會提交給立法院內政委員會的業務報告，自2016年5月20日以來，陸方片面中斷兩岸制度化溝通聯繫管道，但海基會依據兩岸相關協議，持續就個案去函海協會及大陸相關主管單位，以維護民眾合法權益，2021年1月至2021年2月底，主動函請海協會協助案件為1086 件。

報告提到，追蹤結果發現，對岸海協會對多數海基會去函，雖沒有正式回覆辦理情形，但依據逐案追蹤了解，大陸方面仍會提供個案協處，「換言之，兩岸民眾的基本權益，透過海基會、海協會的既定管道仍可獲得適切的協助，海基、海協兩會交流往來，對促進兩岸良性互動、累積善意、增加互信均甚有助益。」

報告也強調，現階段兩岸交流互動雖受兩岸關係及疫情影響而減少，海基會仍秉持初衷，在疫情趨缓時，將在徵得主管機關同意下，積極設法推動兩岸相關交流活動。

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