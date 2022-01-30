單身哥怒打1星「Messenger超糞」　理由神轉！網：至少有希望

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

現在許多人的生活，已經離不開Messenger了，不過就有網友發現，有人在APP商店留1星負評，更氣憤寫下原因。而理由戳笑一票老司機，但也有人憋笑勸道，「下載至少還有希望，刪了不就什麼都沒有了。」

網友在爆廢公社發文，直呼「真的很過份！」從截圖中可見，Messenger在APP商店中，被一名網友打了1星，並怒譙「糞APP，女生都不會回。」眼看理由充滿怨念，且明擺著是把不到妹遷怒，讓人看了哭笑不得。

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▲Messenger根本躺槍。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「你為什麼不回人家」、「超糞阿」、「大概是申請的電信公司太爛所致，趕緊換一家5G的」、「我的都理財規劃師」、「笑死哈哈哈哈哈哈」、「我是都沒男生密QQ」。

另外，po文也釣出單身狗，心有戚戚焉直呼，「世上最爛APP」、「笑死，好的，我也沒女生密」、「這APP真的很爛，常常約不到車友」。

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