5星座「最愛已讀不回」原因曝！網狂喊準　摩羯打5個字＝不喜歡你

▲看到訊息跳通知，你是會馬上點開的人嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著科技的進步，現代人人手一機，上班談公事、做報告、親朋好友聯繫感情都靠通訊軟體傳訊息，而有句話說：「從回訊息的速度決定對方對你的好感度」，究竟準不準呢？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析出5個「最愛已讀不回」的星座，並點出不愛回訊息的背後原因，網友看完狂喊準。

5個星座最愛已讀不回，安德魯提醒，除了參考太陽外還要看水星及金星：

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1. 雙子座

比起傳訊息，雙子座更愛面對面聊天，會秒讀秒回可能只是本身患有訊息強迫症、看到紅色通知就想點開。如果不是很重要的人事物，在他/她心中只把你當普通朋友，就會等手邊事情忙完才一次回覆，回的內容也像沒回一樣，因為他/她不想浪費時間在不重要的人身上。

若倆人處於曖昧關係，他/她對你的已讀或不讀不回可能只是一時之間不知該如何回覆；對於自己想交往的對象倒是回得神速，過程中都已經想好要聊些什麼、怎麼約你出去。

2. 處女座

無論和處女座講話或傳訊息一定要有重點，他/她也是有「通知強迫症」的人，會習慣性點開，若你講的是廢話就會讓人想已讀不回。即使對你有好感，他/她也不會秒回，處女座在進入愛情前絕對會上演諜對諜的戲碼，對於你提出的問題會陷入「該怎麼回」的糾結狀態。此外，處女座工作時最討厭被人打擾，所以若時機不對，你的訊息會被擱置好幾天才收到回覆也有可能。

3. 射手座

標準「看人回訊息」的星座！不只看交情也很看心情，回到家就想享受一個人獨處時光的射手座，可能在追劇、打遊戲，此時傳訊息肯定會破壞他/她的心情，若只是雞毛蒜皮的小事，被不讀不回的機率很高。此外，很多射手座患有「訊息恐懼症」，看到公司、朋友間的群組密密麻麻的文字、通知不斷跳出來，情緒也會跟著暴躁起來。

射手座對於自己喜歡的人，會主動傳訊息，甚至會默默守在手機前傻傻看你已讀了沒，得失心很重的他/她，只要對方稍微晚回就會開始胡思亂想。

4. 天秤座

不是故意不回訊息，而是一忙起來根本忘了有人傳訊息給他/她，很多天秤座都是傻大哥、傻大姐的類型，很容易分心，也因此給人迷糊的印象，加上天生個性「很會拖」，因此交代他/她事情必須很有耐心，需要千交代萬叮嚀。

天秤座回訊息會依照優先順序，較重要的、需要立刻解決的會先回，但若遲遲未收到回覆也不要怪他/她，只是單純忙到忘記。有急事想找他/她還是打電話比較快，傻傻傳訊息恐怕要等到天荒地老。

5. 摩羯座

以工作為主的摩羯座，一忙起來就廢寢忘食，堪稱是已讀不回、不讀不回的大魔王。他/她在回訊息這塊較為複雜，無論對你有沒有意思，都會「慢回」，心思非常深沉的他/她，尤其面對自己喜歡的人，深怕說錯話，因此總要想很久才會回；面對不喜歡的人，就會懶得回，若還死纏爛打狂傳，可是會被嫌煩的。

摩羯座滑社群軟體按讚、按愛心就像皇帝閱卷，沒有特別涵義，但若他/她喜歡你，可能會從「隔天才回」進階到秒回。對於沒交集的人，回覆時間都會拖2～3天，再加上有回像沒回，如果總是收到「嗯、喔、知道了」超敷衍內容，勸你還是早點死了這條心吧。

網友看完嗨喊準，「天秤座還沒說我就猜中了，很準！真的很善忘又迷糊，耐心少一點都會被氣死」、「射手座超準～我在打遊戲的時候真的很常不讀不回，不過如果是重要的人我就會很主動」、「射手座＋1 看人看心情回覆」、「射手看到數字愈來愈多時就會有恐懼，想要把它給消滅掉，也真的是看交情再回訊息」、「摩羯座我都直接封鎖，不要浪費我的手機電量」。