　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

▲▼汪小菲大S。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲藝人大S（右）與汪小菲（左）結束10年婚姻，在兩岸都須辦理離婚登記。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲在台透過法院調解，「決定和平解除婚姻關係」，2人在台離婚登記由法院直接發函戶政事務所辦理，至於2人在對岸的婚姻關係，律師林瓊嘉表示，依我方海基會與對岸海協會的文書驗證管道，汪小菲應可持我方證明辦妥對岸當地離婚登記，除非因故不被承認，才需在對岸重新打一遍離婚官司。

林瓊嘉說，兩岸因為特殊政治情勢，對於彼此民事案件判決在對方領域是否有效的問題上，目前採取兩會文書驗證的模式處理，也就是我方的法院判決等文書經我方海基會驗證後，對岸通常就會承認效力，反之亦然，除非判決的程序、判決的理由違反「公序良俗」，才可能遇到不被承認的狀況。

▲兩岸人民離婚方式與程序。（圖／翻攝海基會網站）

▲兩岸人民離婚方式與程序。（圖／翻攝海基會網站）

依照海基會官網提供的「兩岸人民離婚方式與程序」規定，要在對岸行使我方法院的判決文件，須先在我方各地方法院公證處或所屬民間公證人事務所，持戶政事務所核發的戶籍謄本，與法院離婚調解、和解或判決書、確定證明書，辦妥「離婚事實聲明書認證書」，並敘明要在對岸使用的地區。

公證人完成認證後，會將公（認）證書副本寄交海基會，由海基會函寄申請人指明的對岸地區公證協會，依對岸《最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定》，我方法院的民事判決，可向對岸人民法院申請認可與執行。

林瓊嘉說，大S在台提起離婚訴訟，不排除有「主場優勢」，因為財產、小孩都在台灣，汪小菲可循上述規定，持我方證明在對岸當地辦理和大S的離婚登記，應該可以順利完成。

萬一對岸因故不承認我方對大S和汪小菲的調解離婚效力，林瓊嘉說，這種情況極少見，若真的發生，汪小菲可能要在對岸訴請人民法院承認我方判決效力，假如還是行不通，就只能在對岸當地人民法院重新打一遍離婚官司，不過大S應該不必專程跑一趟去出庭。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行
新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手
快訊／姊姊大S離婚　小S臉書首發聲！
資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」！　享壽74歲
小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」：一輩子受用
大S賭命生子　汪小菲「失控舉動」被轟出產房！
女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

遭辱「珍禽玉獸」　立委陳玉珍告插畫家妨害名譽不起訴

差1分鐘險壓到人！高雄6樓高路樹倒榻砸房毀車　原因找到了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

遭辱「珍禽玉獸」　立委陳玉珍告插畫家妨害名譽不起訴

差1分鐘險壓到人！高雄6樓高路樹倒榻砸房毀車　原因找到了

未婚妻搞一夜情！他要50萬賠償金「小王秒拒」　照片PO網結果慘了

大S斷了10年婚！　詹惟中曝「半年前神準預言」：開心快樂最重要

10年婚姻告吹！大S：人生不要拖泥帶水，尤其是在談感情

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！原因曝光　醫超心疼

球迷敲碗已久！領航猿啦啦隊Pilots Crew曝光　空姐風制服超火辣

「鷹眼」個人影集來了！傑瑞米曝：能看到不一樣的元老級英雄

富邦悍將投打個人獎摃龜　曾峻岳新人王是希望所繫

即使困難也願意挑戰！羅PD製作《運動天才安宰賢》不只是搞笑

三大名師推薦熱門潛力股！IC設計、台積電擴產受惠 　6檔各擁題材

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

桃園超商店員遭刺身亡！7-ELEVEN回應

即／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

店員代班慘死　死者爸：兒子很乖

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

後頸中2槍殞命！新店男6年前黑歷史曝光

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

更多熱門

相關新聞

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」

汪小菲22日和大S（徐熙媛）透過律師共同發聲明坦言，雙方已和平解除婚姻關係，將一起扶養兒女，「以父母、朋友的身分愉快相處。」隨著兩人離婚，男方當年以愛妻命名的飯店「S HOTEL」也成為外界關注焦點，他更被挖出多年前已在大陸用女方的名字申請多個商標，引起熱議。

大S賭命生子　汪小菲「失控舉動」被轟出產房

大S賭命生子　汪小菲「失控舉動」被轟出產房

正式斷開大S！　汪小菲媽意外脫口「請了5名律師」

正式斷開大S！　汪小菲媽意外脫口「請了5名律師」

大S、汪小菲離婚拖5個月官宣　律師揭3點內情

大S、汪小菲離婚拖5個月官宣　律師揭3點內情

大S親曝離婚原因！選這個時間「是考慮汪小菲」

大S親曝離婚原因！選這個時間「是考慮汪小菲」

關鍵字：

大S汪小菲離婚海基會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面