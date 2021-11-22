大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

▲藝人大S（右）與汪小菲（左）結束10年婚姻，在兩岸都須辦理離婚登記。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲在台透過法院調解，「決定和平解除婚姻關係」，2人在台離婚登記由法院直接發函戶政事務所辦理，至於2人在對岸的婚姻關係，律師林瓊嘉表示，依我方海基會與對岸海協會的文書驗證管道，汪小菲應可持我方證明辦妥對岸當地離婚登記，除非因故不被承認，才需在對岸重新打一遍離婚官司。

林瓊嘉說，兩岸因為特殊政治情勢，對於彼此民事案件判決在對方領域是否有效的問題上，目前採取兩會文書驗證的模式處理，也就是我方的法院判決等文書經我方海基會驗證後，對岸通常就會承認效力，反之亦然，除非判決的程序、判決的理由違反「公序良俗」，才可能遇到不被承認的狀況。

▲兩岸人民離婚方式與程序。（圖／翻攝海基會網站）

依照海基會官網提供的「兩岸人民離婚方式與程序」規定，要在對岸行使我方法院的判決文件，須先在我方各地方法院公證處或所屬民間公證人事務所，持戶政事務所核發的戶籍謄本，與法院離婚調解、和解或判決書、確定證明書，辦妥「離婚事實聲明書認證書」，並敘明要在對岸使用的地區。

公證人完成認證後，會將公（認）證書副本寄交海基會，由海基會函寄申請人指明的對岸地區公證協會，依對岸《最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定》，我方法院的民事判決，可向對岸人民法院申請認可與執行。

林瓊嘉說，大S在台提起離婚訴訟，不排除有「主場優勢」，因為財產、小孩都在台灣，汪小菲可循上述規定，持我方證明在對岸當地辦理和大S的離婚登記，應該可以順利完成。

萬一對岸因故不承認我方對大S和汪小菲的調解離婚效力，林瓊嘉說，這種情況極少見，若真的發生，汪小菲可能要在對岸訴請人民法院承認我方判決效力，假如還是行不通，就只能在對岸當地人民法院重新打一遍離婚官司，不過大S應該不必專程跑一趟去出庭。