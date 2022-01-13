陸海協會前副會長：解放軍今年將出動更多機艦巡邏台海

▲大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共「二十大」將於今年下半年召開，大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希表示，2022年台海形勢可能會更加嚴峻複雜，大陸與民進黨當局之間的鬥爭可能會更加尖銳、更加激烈，「為了震懾『台獨』，解放軍會出動更多的飛機艦艇到台海巡邏，這樣和台軍以及美軍在台海地區的近距離接觸也會增多，風險增大。」

王在希指出，今年下半年召開中共二十大，不僅在大陸、在兩岸，在國際社會也是大家高度關注的一件大事，關於台灣問題也肯定是二十大報告重要內容之一。

王在希提到，十八大以來，習近平就對台工作提出了一系列重要理念、重大政策主張，形成了新時代黨解決台灣問題的總體方略，未來五年，是中國發展強大過程中最關鍵的五年，同時解決台灣問題、實現祖國統一也進入了一個最為關鍵的時期，「相信二十大政治報告會在堅持過去對台大政方針和基本政策的同時，針對台海形勢的最新變化和對台工作的目標任務，提出新的重要論述。」

王在希認為，2022年台海形勢可能會更加嚴峻複雜，大陸和民進黨當局之間的鬥爭可能會更加尖銳、更加激烈，具體講有「四個不會改變」。

第一， 美國「以台制華」的策略不會改變。美國認為未來五六年如果不能有效遏制住中國，今後就遏制不住了。所以今年會進一步打台灣牌。

第二， 民進黨當局「依美謀獨」的企圖不會改變。「台獨」分裂勢力認為未來五六年是實現「台獨」目標的關鍵期，越往後大陸發展強大了，趕上或者超越美國了，「台獨」就搞不成了。所以新的一年，民進黨當局有可能加速「台獨」步伐。

第三，兩岸關係持續緊張的狀態不會改變。美台加緊勾連使得兩岸關係出現惡性循環，為了震懾「台獨」，大陸解放軍會出動更多的飛機艦艇到台海巡邏，這樣和台軍以及美軍在台海地區的近距離接觸也會增多，風險增大。

第四， 大陸捍衛國家主權和領土完整的決心也不會改變。解決台灣問題、實現祖國統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，也是大陸最大的民意，在這個問題上我們無法退讓。

王在希強調，總之，大陸希望有一個祥和的台海形勢，但也不怕緊張，「越是在看起來危機四伏的時候，我們越要保持清醒頭腦，保持戰略定力，沈著應對各種風險，堅信時和勢在大陸一邊。」

▼大陸海協會前副會長王在希。（資料照／ETtoday）

