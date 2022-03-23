　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會董座懸缺近兩年　邱太三：許勝雄很適任「但不想牽扯閒話」

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委邱太三 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長職位自2020年8月懸缺至今，近兩年來一直由金仁寶集團董事長許勝雄擔任代理董事長，引起部分質疑。對此，陸委會主委邱太三表示，許勝雄非常適任海基會董事長的職位，但因為目前還有事業在經營，不希望被牽扯太多閒言閒語，所以仍以代理的方式任職。

▼海基會董事長職位目前由許勝雄代理。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼海基會第十一屆董監事第三次聯席會今天召開，會議一開始由代理董事長許勝雄致詞。（圖／記者湯興漢攝）

邱太三23日赴立法院備詢，國民黨籍立委江啓臣質疑，蔡政府對兩岸功能性的協商似乎沒有積極作為，連海基會董事長至今都還沒任命，「你們可以讓這麼一個重要的位置，繼續用代理的角色，我認為這個沒有辦法凸顯你們對兩岸關係或兩岸作為上的積極態度。」

江啓臣進一步指出，「為什麼一直都要代理呢？代理將近兩年，沒有派任正式的董事長，是因為找不到人嗎？還是因為不重要？還是說沒有功能？」

對此，邱太三回應，事實上海基會董事長人選已經過董事會同意，目前來看，許勝雄的各項表現非常適任，「我們認為他相當的適任，但是他現階段還有事業在經營，不希望被牽扯到太多閒言閒語。」

▼國民黨籍立委江啟臣。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國民黨籍立委江啟臣。（圖／記者蔡紹堅攝）

江啓臣強調，海基會是政府很重要的位置，應站在國家的角度，思考該扮演什麼角色，而不是遷就個人原因，「我認爲這是不符合的，你應該發揮以政府為主，或者你要主導，或者你希望他發揮的功能，總不能讓人覺得這個位置兩年以來都是用代理的董事長。」

江啟臣還說，「兩年下來，我們看海基會的功能，沒有看到什麼功能，你說你兩岸想要積極推展一些事，官方不方便，但半官方海基會也沒辦法做什麼事。」

海基會董事長職位原先由前外交部長、前國安會秘書長李大維擔任，但李大維2020年8月初接任總統府秘書長之後，該職位就一直空缺，近兩年來都由海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄代理。

▼許勝雄為金仁寶集團董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼海基會第十一屆董監事第三次聯席會今天召開，會議一開始由代理董事長許勝雄致詞。（圖／記者湯興漢攝）

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交通亂、房價高　謝龍介叫戰黃偉哲：30年來台南首次輪替

特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正轟「最討厭靠北」：一定不放過他

政院明修《消防法》　營業場所違規可直接開罰並提高罰則

檢舉傅崐萁被曝光　顏寬恒883字貼文讚徐巧芯「吹哨者」

民進黨桃園市議員受理登記　客青會、雲林同鄉會推出人馬參選

歐洲議會外委會印太報告挺台　外交部：展現自由民主價值

六都選舉僅台南市藍綠都拍板　「陳時中成最強母雞」雙北桃園都在搶

修港澳條例防「陸資藉港資來台」？邱太三：「茲事體大」還要研議

「湧言會VS菊系」民進黨高市議員初選　為政二代加分爆內戰

國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

外送員等1小時餐點沒人拿！　怒斥遇到騙單仔「恐遭停權」

物流司機「包裹當籃球」狂丟　商品重摔在地！撿起再扔進車

交通亂、房價高　謝龍介叫戰黃偉哲：30年來台南首次輪替

特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正轟「最討厭靠北」：一定不放過他

政院明修《消防法》　營業場所違規可直接開罰並提高罰則

檢舉傅崐萁被曝光　顏寬恒883字貼文讚徐巧芯「吹哨者」

民進黨桃園市議員受理登記　客青會、雲林同鄉會推出人馬參選

歐洲議會外委會印太報告挺台　外交部：展現自由民主價值

六都選舉僅台南市藍綠都拍板　「陳時中成最強母雞」雙北桃園都在搶

修港澳條例防「陸資藉港資來台」？邱太三：「茲事體大」還要研議

「湧言會VS菊系」民進黨高市議員初選　為政二代加分爆內戰

國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

神似同學江少慶　林丞軒讓江媽媽認錯人

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

鵜鶘胖虎「突PO超猛胯下換手暴扣」　威廉森才被爆已報銷

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

伍鐸引薦加盟味全龍　鈦龍想證明全面型身手

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」…愛心符號甜炸

心理師的小漁村／預防勝過治療　請跟孩子談談「性」

太無辜！媽拿玩具想逗貓哥　弟突伸喵掌「往頭頂巴下去」

政治熱門新聞

特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正：最討厭靠北

國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

護理師女兒確診！同班級44人停課　南門國中小、幼兒園2476人急篩檢

交通亂、房價高　謝龍介叫戰黃偉哲：30年來台南首次輪替

檢舉傅崐萁徐巧芯被曝光　顏寬恒883字貼文讚她「吹哨者」

快訊／新北爆不明感染源　最新2處小吃店足跡曝光

邱國正：研議「不修法」　恢復「現役」即為一年兵役

快訊／深坑女打3劑疫苗仍確診　火速採檢13人

快訊／智慧城市展爆染疫　北市寄5045則細胞簡訊通知

政院明修《消防法》　營業場所違規可直接開罰並提高罰則

9縣市首長年輕照曝　她驚嘆：鍾楚紅？

財產申報曝林俊憲喜再婚　前年買房秘築千萬愛巢

快訊／國民黨正式宣布：提名謝龍介參選台南市長

李貴敏洩徐巧芯名字竟是因「考紀會像法院」　羅智強要國民黨道歉

更多熱門

相關新聞

邱太三：「維護中華民國主權」是兩岸協商較好條件

邱太三：「維護中華民國主權」是兩岸協商較好條件

對於發展兩岸關係應以「中華民國體系」或「台獨體系」的問題，陸委會主委邱太三23日表示，台獨這個用語太過模糊、抽象，在國際社會或是國內都有不同定義，所以國內應該要有共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，那我覺得這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

成語辭典內容爆「又紅又統」　邱太三：陸委會全力協助審視

成語辭典內容爆「又紅又統」　邱太三：陸委會全力協助審視

東方航空墜機　蘇貞昌：中國若有需要都願意盡力協助

東方航空墜機　蘇貞昌：中國若有需要都願意盡力協助

東航失事航班有無國人　海基會多方面了解

東航失事航班有無國人　海基會多方面了解

是否有台人？陸委會已請陸方查明

是否有台人？陸委會已請陸方查明

關鍵字：

海基會邱太三陸委會海基會董事長許勝雄金仁寶

讀者迴響

熱門新聞

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

全台103校震災受損4154萬元

《AV帝王》58歲男星驚爆性侵2女！　指導演戲硬上

八點檔男星自爆「想出家」

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面