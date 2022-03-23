海基會董座懸缺近兩年　邱太三：許勝雄很適任「但不想牽扯閒話」

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長職位自2020年8月懸缺至今，近兩年來一直由金仁寶集團董事長許勝雄擔任代理董事長，引起部分質疑。對此，陸委會主委邱太三表示，許勝雄非常適任海基會董事長的職位，但因為目前還有事業在經營，不希望被牽扯太多閒言閒語，所以仍以代理的方式任職。

▼海基會董事長職位目前由許勝雄代理。（圖／記者湯興漢攝）



邱太三23日赴立法院備詢，國民黨籍立委江啓臣質疑，蔡政府對兩岸功能性的協商似乎沒有積極作為，連海基會董事長至今都還沒任命，「你們可以讓這麼一個重要的位置，繼續用代理的角色，我認為這個沒有辦法凸顯你們對兩岸關係或兩岸作為上的積極態度。」

江啓臣進一步指出，「為什麼一直都要代理呢？代理將近兩年，沒有派任正式的董事長，是因為找不到人嗎？還是因為不重要？還是說沒有功能？」

對此，邱太三回應，事實上海基會董事長人選已經過董事會同意，目前來看，許勝雄的各項表現非常適任，「我們認為他相當的適任，但是他現階段還有事業在經營，不希望被牽扯到太多閒言閒語。」

▼國民黨籍立委江啟臣。（圖／記者蔡紹堅攝）



江啓臣強調，海基會是政府很重要的位置，應站在國家的角度，思考該扮演什麼角色，而不是遷就個人原因，「我認爲這是不符合的，你應該發揮以政府為主，或者你要主導，或者你希望他發揮的功能，總不能讓人覺得這個位置兩年以來都是用代理的董事長。」

江啟臣還說，「兩年下來，我們看海基會的功能，沒有看到什麼功能，你說你兩岸想要積極推展一些事，官方不方便，但半官方海基會也沒辦法做什麼事。」

海基會董事長職位原先由前外交部長、前國安會秘書長李大維擔任，但李大維2020年8月初接任總統府秘書長之後，該職位就一直空缺，近兩年來都由海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄代理。

▼許勝雄為金仁寶集團董事長。（圖／記者湯興漢攝）

