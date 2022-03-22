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加熱菸、電子煙掀關注　私有產權世界聯盟：創新減害政策挽救台灣生命

▲▼電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電子煙。（圖／Pixabay）

記者徐政璿／台北報導

行政院會1月通過「菸害防制法修正草案」，禁止電子煙並開放加熱菸，立法院衛環委員會將於明（23日）審查此案。行政院「一開一禁」的政策引起朝野討論，私有產權世界聯盟（PRA）本月則是發布文章肯定台灣鬆綁加熱菸品，同時也希望台灣政府能適當開放電子煙。

私有產權世界聯盟行政總裁蒙毅倫（Lorenzo Montanari）本月11日以「創新減害政策挽救臺灣生命」為題發表文章指出，台灣政府正考慮對菸害防制法（THPCA）進行一系列修訂，以預防和減少由菸草製品引發的危害。這一修正案是一個重要的里程碑，因為它擴大了室內禁抽區域面積，更重要的是通過加熱菸草產品的商業化。

同時，衛福部提出的修正案尋求可嚴格監管加熱菸（HNB）產品，並且要求嚴禁使用電子菸。加熱菸產品在世界各地都被視為一種更安全，危害性更小的替代品，並有證明其是一種戒菸輔助工具。其他限製措施，也包括將購買菸草產品的法定年齡從18歲提高至20歲，並禁止購買調味型菸草產品。

▲私有產權世界聯盟關注台灣菸害防制修法▼ 。（圖／翻攝私有產全世界聯盟官網）

▲私有產權世界聯盟關注台灣菸害防制修法▼ 。（圖／翻攝私有產全世界聯盟官網

蒙毅倫強調，毫無疑問，開放加熱菸產品的銷售，是朝著正確方向邁出的重要一步，它將對戒菸過程作出積極貢獻。

蒙毅倫說明，加熱菸產品不採用傳統香菸的燃燒過程，透過製造菸霧來模仿傳統香菸，同時確保它不會釋放可燃燒菸草產品中發現的有害致癌物。在美國，食品及藥品監管局（FDA）批準HNB定義為「適合於保護公眾健康」的產品，因為加熱菸釋放的某些毒素比可燃香菸更少，以及含毒量較低。

觀察各國的案例，蒙毅倫表示，加熱菸產品已成功在全球50多個國家廣泛地銷售，並在韓國及日本顯著地降低了吸菸人數。

除了加熱菸之外，蒙毅倫也表示，提高電子煙使用率，可以預防由抽菸引起的死亡可能性，並且可維持台灣500萬煙民的戒菸率。廣泛研究顯示，吸電子煙至少較抽可燃菸草安全95%，且相比於傳統的尼古丁替代療法及非尼古丁電子菸更有效。

他舉例，包括英國，法國，加拿大和紐西蘭，這些國家已成功通過使用電子煙和其他減害的產品，實現以兩倍於全球平均水平的速度降低抽菸率。

蒙毅倫最後指出，台灣在慶祝菸產品商業化這項突破性政策的同時，電子煙的使用也應當給予適當的關注，畢竟這項舉措可拯救數百萬人的生命。

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