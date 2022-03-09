北市禁電子煙、加熱菸　衛生局募集學童拒菸創意作品起跑

▲北市通過國小學童拒菸作品募集活動。（圖／北市衛生局提供）



記者杜冠霖／台北報導

為提升北市國小學童拒菸及新興菸品（如電子煙、加熱菸）意識，北市衛生局結合北市教育局、董氏基金會，聯手推出「臺北市國小學童拒菸作品募集」活動，鼓勵北市公、私立國小學童在111年3月14日前上傳拒菸創意照片，並分別在低年級、中年級、高年級組別中評選出20份特優作品，各獲郵局禮券新臺幣1,000元及獎狀乙紙。

北市衛生局長黃世傑表示，許多國內、外研究已證實吸菸是導致癌症、心血管與肺部等疾病之危險因子，所有癌症的死亡有30％與吸菸行為有關。另外，近年電子煙等新興菸品在全球掀起波瀾，許多業者更運用可愛的包裝及特殊風味或水果等多口味煙油，吸引民眾吸食電子煙。

根據世界衛生組織（WHO）發表聲明，所有形式的菸品及新興菸品（如電子煙、加熱菸），均會對人體產生危害。電子煙大多含尼古丁，目前已知電子煙油內約含有7,000種化學成分，經歐盟檢驗也發現有超過41種有害物質；而加熱菸是以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油等有毒及致癌物質。

臺北市政府衛生局表示，低年級組中，第一位投稿的是士林區福林國小2年級盧同學，她以跆拳道英姿向菸品宣戰，立志成為反菸鬥士。班級導師看到自己的學生率先主動投稿感到驕傲與欣慰，老師表示，盧同學在1歲時確診罹患眼癌，但堅強的她並沒有被病魔打倒，積極表態、主動參與各項活動，是同學中的陽光典範。

中年級組第一位投稿的是大安區金華國小4年級林同學，她在假日與家人參觀『當名畫遇見毒品』特展時，看到世界名畫中之人物，接觸毒品後的病態模樣非常震撼，當下即聯想到，新興菸品包裝多樣，若因好奇打開潘朵拉盒子而接觸，造成的傷害不僅是個人健康，甚至危害身邊親友，嚴重影響一生。

衛生局表示，為及早預防國小學童接觸菸品及新興菸品，歡迎國小學童踴躍參與活動，共同表態拒絕菸品及新興菸品。鼓勵班級導師可利用學校班會課，帶同學一起觀看拒菸Jolin「我拒菸，我驕傲」短片，強化學童「所有菸品Get Out」的堅定態度，阻擋菸品及新興菸品進入校園。

活動報名辦法請上臺北市政府衛生局官網/活動訊息或財團法人董氏基金會「我拒菸，我驕傲」網站查詢，填妥基本資料並上傳創作照片，至「我拒菸，我驕傲」網站報名成功者可自行下載列印「我拒菸，我驕傲」證明。

另外，董氏基金會菸害防制中心也在臉書上指出，根據韓國首爾大學五百萬名男性保險資料研究發現，從傳統紙菸改為新興菸品，雖可減少兩成的心血管疾病風險，但相較完全戒菸，使用新興菸品五年內心血管風險仍增加31%，5年以上的心血管疾病風險更增加70%。

董氏基金會菸害防制中心表示，英美國家吸菸率從五、六成降到15%到17%，台灣雖從33%降到13％，但2016年下半年加熱菸進入台灣後，青少年吸菸率節節上升，大專院校吸菸率三年成長三倍，當年輕人一開始吸菸，菸商就找到了長期客戶，可能是30年穩賺不賠的生意，「售後服務」則必須由健保和吸菸者家人負擔。