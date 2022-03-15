台灣拒菸聯盟2大訴求　 禁所有新型菸品、完成15年未修的菸害防制法

▲「嚴禁 加熱菸、電子煙!捍衛下一代的健康」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

為推動延宕已久的《菸害防制法》，台灣拒菸聯盟一直積極尋求各黨團的支持與提案，今終獲國民黨團主動聯繫惠允協助提案「禁止新型菸品」的民團版，台灣拒菸聯盟強調兩點訴求，第一，已15年未修的《菸害防制法》，政府與立法院責無旁貸在此會期完成修法；第二，「雙禁」台灣從未開放的電子煙及加熱菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣拒菸聯盟與政府版本最大的分歧是對新型菸品的管制，政府從起初「雙禁」變為「一開一禁」，提出的理由竟是「加熱菸因被WHO宣告是菸品，國內將嚴管，會仿效美國食品藥物管理局（FDA）審查機制進行健康風險評估」。

台灣拒菸聯盟重申， WHO雖然將加熱菸歸類為菸草產品，但主張可以依國家法律禁止使用，而不是政府解讀的要開放但嚴管；菸害怎麼用健康風險評估呢？只要吸菸就有害，沒有所謂的減害，加熱菸若通過健康風險評估，不就等同政府為菸商的菸品背書？

全國家長會長聯盟理事長黃正銘強調，世界衛生組織指出「菸草公司的目標，就是要讓下一代繼續對尼古丁成癮」；新型菸品就是菸草公司的新途逕，傳統紙菸有菸臭味、周遭烏煙瘴氣，大家多能有所警覺，如今菸商將加熱菸包裝成「潮物」，載具外觀製作酷炫，宛如智慧型手機般精美，高質感的外表及菸商的誤導與宣傳，足以吸引與誘惑年輕人。

終身義工陳淑麗補充，菸商透過各種媒介誤導電子煙、加熱菸「可以減害、幫助戒菸」，但其實都一樣有毒、一樣會成癮、一樣有二手三手菸的危害，如果不全面禁止，店面一樣可以私下交易，網路上更是大漏洞，年輕人甚至孩子們都可以輕易買到新型菸品。菸害防制政策要一次到位，孩子的健康不能等。