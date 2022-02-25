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電子煙已通報6人肺傷害「最小16歲」　大學生使用率增：口味選擇多

▲▼電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲國內統計，大專生電子煙使用率增加。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

國民健康署109年大專校院學生健康行為調查之吸菸（煙）相關結果顯示，大專生紙菸吸菸率為5.4%，較107年（5.2%）略升，但未達統計顯著差異；但是電子煙使用率從107年2.5%竄升至5.4%，增幅超過2倍，明顯已對年輕族群形成新的健康危機。據了解，統計截至去（2021）年9月，國內已累積6例通報肺傷害，其中最小只有16歲。

國健署指出，大專生紙菸吸菸率雖無顯著變化，但併用紙菸與電子煙比率從107年1.5%竄升至109年2.5%；而目前無使用紙菸但有使用電子煙比率從107年1.0%竄升至109年2.5%，不論有無使用紙菸，大專生使用電子煙的比率均明顯增加。

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國健署提到，依性別分層，109年大專男學生紙菸、電子煙使用率均高於女學生（紙菸：男性8.9% v.s.女性1.9%；電子煙：男性7.5% v.s.女性3.2%），值得注意的是，大專女學生電子煙使用率高於紙菸使用率。而大專生使用電子煙的原因，以「口味選擇多」為主，占30.9%，其次是「不想要有菸味」（29.6%）、「同儕影響」（28.9%）及「感覺健康危害較低」（24.9%），顯示電子煙正在危害年輕族群。

此外，近年來菸商刻意採用各種行銷手法，如添加不同香料於傳統菸品，以吸引年輕族群。調查結果顯示，大專生曾經使用過水菸者的比率由107年1.8%顯著上升至109年3.6%；曾經使用過雪茄者的比率由107年2.6%顯著上升至109年3.1%。

▲▼國民健康署109年大專校院學生健康行為調查之吸菸（煙）相關結果。（圖／國健署提供）

▲▼國民健康署109年大專校院學生健康行為調查之吸菸（煙）相關結果。（圖／國健署提供）

國健署表示，研究顯示使用水菸會吸入大量的有害物質，包含焦油、尼古丁、丙烯醛等，且會受其使用木炭與菸草、使用模式及水菸壺設計構造而影響吸入量，其血液及尿液中一氧化碳及多環芳香烴的有害成分暴露量高於紙菸，而尼古丁暴露量則與紙菸相當1。

大專生校園二手菸暴露率由107年47.0%上升至109年48.8%，相當於每2位學生就有1位在校園中遭受到二手菸的危害，主要暴露場所以「吸菸區」為主（34.6%），其次為「校門口」（23.7%）及「校園空曠處」（18.2%）。雖依現行菸害防制法規定「大專校院得設置吸菸區，室外場所除吸菸區外不得吸菸」，但調查顯示學生在大專校園內多處地點仍有暴露於二手菸害之情形，此次修法將大專院校之室外場所納入禁菸場所，將可有效改善校園二手菸害。

世界衛生組織指出，全球每年約120萬人因二手菸死亡，其中15歲以下的兒童和青少年為6萬5,000人，而這是可以及早預防的。若兒童與吸菸者同住，可能導致氣喘而住院，或罹患細支氣管炎、肺炎甚而發展為中耳疾病，其他呼吸道感染的風險更高於未與吸菸者同住的兒童，也會增加5歲前死亡的風險。

再者，兒童若早期生活在二手菸的環境下，較可能出現行為問題、學習表現不佳，且較可能於成人時變成吸菸者，而讓他們未來人生中增加早發性死亡與罹病的風險2。另外，電子煙也會使非吸菸者及周遭的人暴露於尼古丁與其他有害化學物質之中，若是電子煙液滲漏或不小心讓兒童誤食電子煙液，都會造成嚴重風險3。

依國民健康署109年國人吸菸行為調查顯示，超過78.3%之吸菸者在20歲前即開始吸菸；有58.2%的吸菸者在18歲後開始有吸菸習慣，33.1%的吸菸者則是在20歲後開始有吸菸習慣，顯示18歲至20歲期間，是成為慣性吸菸者之關鍵時期。因此，菸害防制法修法內容包括將禁止吸菸年齡由目前未滿18歲調高至未滿20歲。

國健署強調，政府重視傳統菸品、新類型菸草製品與電子煙對國人的危害，更為強化保護各階段兒少健康，所送立法院之修正草案，已參考世界衛生組織及菸草控制框架公約締約方會議建議，修法重點包括全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品；禁止吸菸之年齡由未滿18歲提高至未滿20歲；擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所。

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