政院擬開放加熱菸　國民黨轟：繼萊豬、核食後開放尼古丁戕害國人健康

▲國民黨團召開「嚴禁 加熱菸、電子煙！捍衛下一代的健康」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院會1月通過《菸害防制法》修正草案，朝向禁止電子煙與加味菸，但將加熱菸列管，衛環委員會預計在下周三審查本案。國民黨團15日邀集家長團體、董氏基金會召開記者會，共同反對電子煙、加熱菸合法化，堅持「雙禁」立場，也就是禁止電子煙、加熱菸，禁止輸入、生產，才能夠維護國人與年輕人的健康。

總召曾銘宗指出，根據國民健康署統計，2018、2019年我國青少年吸菸率情形，紙菸部分，國中增加0.2%、高中職增加0.4%；電子煙部分，國中增加0.6%、高中職增加2.2%，增加比率相當驚人，他也質疑，政院開放加熱菸，是否有誰介入關說？未來如何管理？

曾銘宗痛批，蔡政府執政以來，已經開放萊豬、核食，現在又要開放尼古丁，這是民進黨戕害國人健康的三部曲，對於行政院《菸害防制法》修正草案中開放加熱菸，提出嚴正的抗議，給予最嚴厲的譴責。

書記長萬美玲表示，國民黨團站在捍衛國人健康的立場，完全反對加熱菸合法化，持續禁止電子煙進口、販售的「雙禁」態度。她指出，衛福部國健署在108年5月2日新聞稿提到，「新興的電子煙、加熱式菸品也是一樣，都會對人體健康造成危害…. 世界衛生組織對此類商品已發表聲明，認為加熱式菸品與傳統紙菸一樣，會對人體產生危害。」新聞稿中又引用日本的研究報告內容，「加熱式菸品與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、NNN、NNK、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質。」

萬美玲表示，從當時的新聞稿指出，無論是電子煙還是加熱菸都會對人體造成危害，至今不過3年的時間，政策居然大轉彎，這3年來，國健署長、衛福部長陳時中都沒換人，為什麼2022年的陳時中部長，要去打臉2019年的陳時中部長？

根據衛福部《菸害防制法》修法版本，明定「未來新興菸品，只要經過衛福部風險評估，就可以進口」，萬美玲質疑，這等於是幫新興菸品做國家級認證、背書，尤其加熱菸味道比較少、煙霧比較淡，相對戒心就比較低，容易讓青少年接觸，在彼此模仿、流行的氛圍下，可預期地將會在校園中流行，殘害青少年健康。此外，目前在市場上流通的加熱菸都不合法，走私進口、價格昂貴，她憂心一旦開放加熱菸之後，價格勢必降低，再加上國家級背書，未來勢必戕害青少年的身心。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗痛批，WHO最新的『全球菸草流行報告』指出，菸草公司的目標就是要讓下一代繼續對尼古丁成癮，新型菸品就是他們的新武器、行銷新型菸品就是菸商的捷徑，台灣在還沒有開放之前，就應及早預防，唯有「雙禁」才是「菸害防制」最好的辦法。