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蔡英文軍禮迎馬紹爾總統　柯布亞：該給台灣應有地位加入萬國之列

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午以隆重軍禮、21響禮砲迎接我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）。柯布亞在致詞時表示，應該敦促理念相近國家，堅守民主治理的原則，應該給予台灣應有的地位，讓台灣加入萬國之列。

蔡英文上午在總統府前廣場，以隆重軍禮、鳴放21響禮砲迎接馬紹爾群島共和國總統柯布亞。蔡英文致詞時說，這是柯布亞上任以來首次訪問台灣，也是第一位疫情之後，訪問台灣的國家元首。

蔡英文說，她代表台灣政府與人民，表達最誠摯的歡迎，回顧1998年，中華民國與馬紹爾建交至今，即便國際情勢變動，仍相互扶持，持續深化合作。

柯布亞致詞時說，感謝蔡英文跟中華民國台灣政府對他的熱情款待，這是他上任第一次官方出訪，特別是農曆虎年，相信必定鴻圖大展、欣欣向榮。

柯布亞表示，此次來訪十分有信心兩國邦誼必將大放異彩，他認為，當今民主國家應該團結，敦促理念相近國家，堅守民主治理的原則，應該給予台灣應有的地位，讓台灣加入萬國之列。

柯布亞強調，要藉此機會，向蔡英文跟台灣重申，馬紹爾對於兩國強化邦誼的決心堅定不移，並感謝對於他們代表團的熱烈歡迎。

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

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