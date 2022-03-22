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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／可以如此搜索律師事務所嗎

▲律師張靜事務所遭檢調搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲律師張靜在台東的事務所遭檢調搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

曾任檢察官、也是2017年司改國是會議委員的張靜律師，其於台東的律師事務所，遭台東地檢署指揮警察搜索，理由是妨害秘密罪與違反《個資法》。

關於張靜律師是否觸犯此等罪名，既然有人提告，檢察官自有加以偵查且釐清事實之必要。惟面對如此輕且屬告訴乃論之罪，竟可如此大動干戈，搜索象徵在野法曹的律師事務所，此先例一開，不僅是對律師職業的重大戕害，更會嚴重侵蝕辯護權的核心。

辯護人與被告間有所謂秘密通訊之權利，若動輒遭搜索，既破壞大眾對律師這個職業的信賴，更可能因此挖空被告的辯護權。因此，《刑事訴訟法》第182條才規定，律師因業務知有他人之秘密者，就有於法庭拒絕證言之權利。只是律師雖有拒絕證言權，但因現行《刑事訴訟法》並無搜索律師事務所之限制，若檢察官以空泛或他案理由向法院取得搜索票來搜索律師事務所，並因此取得相關卷證，就使此等拒絕證言權形同具文，也使秘密通訊權被完全挖空。

故基於正當程序及辯護權之保障，對於律師事務所的搜索，就應比照《刑事訴訟法》第126條，即對公家機關所持文書先請求交付之原則來處理，只有在必要時，甚至是不得已情況，才能發動銳利的搜索處分。此外，即便基於不得已要搜索律師事務所，基於前述的秘密通訊權之理，也不能任意或全面的扣押所有資料與文書，否則公眾對律師的信賴及與被告的秘密通訊權，又會再次受到戕害。

而在此次事件中，更該受質疑的，當是發動搜索的正當性。因搜索會侵害相對人的隱私權、財產權，甚至是人身自由權等，除必須要有相當理由的證據外，更該符合比例原則。因搜索的案由，若是妨害秘密罪或違反《個資法》，此類犯罪的法定刑並不重，分別是一年以下、五年以下有期徒刑，且都是屬告訴乃論之罪，甚至還要受到是否無故洩漏的實質違法性之審查，能否成罪，實得打個大問號。

發動搜索有一個很重要的目的，即是防止證據流失，但若是距離提告已過了一段時間才大動作搜索，實難為此強制處分找到正當化理由，只會落入大砲打小鳥之譏諷。故從此次事件後，立法者就應儘速對律師事務所的搜索、扣押為法律上的限制，免使律師與被告的訴訟權有受恣意侵害之危險。

所謂法治國原則，針對國家權力的行使，不能只強調形式正當，更應講求實質正當。若認為只要依法取得法院的搜索票為搜索，即具有正當性，更無視憲法所要求的比例原則，這稱不上是現代法治國家該有的作為，反而凸顯執法者的思維仍停留於過去。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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