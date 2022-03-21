波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

▲波蘭駐台代表高則叡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

俄烏戰爭造成300萬烏克蘭難民流離失所，總統蔡英文近日接見剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）；高則叡在會面中，代表波蘭政府感謝台灣第一時間運送27噸醫療物資，以及捐贈總計1000萬美元的善款，他親眼目睹台灣執行援助的超高效率。

蔡英文在18日首次接見剛剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）。在會談間，蔡英文首先關心波蘭安置超過200萬烏克蘭難民的艱鉅挑戰，同時對波蘭展現人道關懷的情操表示感佩。

高則叡指出，俄烏戰爭造成超過300萬烏克蘭難民流離失所，其中多數逃往波蘭，透過全波蘭各地民間家庭的廣泛收容，波國邊境並無難民營景象。

高則叡特別代表波蘭政府感謝台灣第一時間運送27噸醫療物資，以及捐贈總計1,000萬美元善款協助賑濟波國境內烏克蘭難民，他親眼目睹台灣執行援助的超高效率，在全球35個投入人道救援的國家當中表現傑出。

蔡英文也再次肯定波蘭人民安置難民的溫暖義舉，並說明我國政府發起成立烏克蘭賑災專戶，國人自發響應熱烈，短期內募款金額即逾新台幣6億6千萬元，並持續不斷增加當中，展現「人飢己飢、人溺己溺」及「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的同舟共濟精神；我國與國際同步，協助烏克蘭難民脫離困境。

高則叡指出，波蘭台北辦事處每年於獨立日舉行蕭邦鋼琴演奏會，透過音樂連結台波兩國文化與人民；波蘭預定於明年（2023年）擔任台北國際書展的主題國，擴大與我國探索波蘭文學的機會。

此外，他強調，波蘭也尋求強化與台灣經貿投資交流的新契機，期盼在半導體、直航、文化交流、人才培訓等各領域強化合作。

蔡英文則表示，波蘭的人文薈萃、研發能量完備，樂見雙邊高科技領域的合作，以及人民透過教育、觀光的往來增進彼此瞭解；尤其深化與中東歐國家合作鏈結，正是台灣對歐關係當前發展重點。