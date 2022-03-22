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大陸 大陸焦點 特派現場

阿里擴大回購規模至250億美元　委任PAG集團執行董事長為新獨董

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團今（22）日宣布繼續擴大回購計畫，將股份回購規模由150億美元增至250億美元，計畫將持續至2024年3月底，此舉也創下中概股回購規模紀錄。此外，阿里巴巴集團也宣布，原擔任獨立董事的易利信總裁兼CEO Börje Ekholm離任，由太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建為董事會獨立董事。

▲▼張勇。（圖／CFP）

▲阿里巴巴CEO張勇。（圖／CFP）

《網易科技》報導，早在2020年12月28日，阿里巴巴集團董事會授權回購100億美元的美國存托股。2021年8月3日，阿里巴巴宣布將回購規模擴大至150億美元。此次阿里巴巴將股份回購計劃擴大至250億美元，有效期為兩年至2024年3月止。

截至2022年3月18日，阿里巴巴集團共回購5620萬份美國存託股（相當於約4496億股普通股），總額約92億美元。

至於阿里巴巴集團獨立董事更換一事，CEO張勇表示，我們非常感謝Börje在過去6年多對阿里巴巴的寶貴投入與貢獻，單偉建是全球金融行業中值得信賴的領袖，在他傑出的職業生涯中，一直積極促進亞洲與世界各地之間相互了解，「我相信阿里巴巴將受益於他對不同行業的深厚知識和廣闊的全球視野。」

受邀擔任阿里巴巴獨董的單偉建則強調，擁有近13億全球年度活躍消費者，以它創造的生態系統積極改變了中國乃至世界極為龐大消費群體的生活方式，為千千萬萬的商家創造市場機會，對經濟增長和生活水準的改善做出了可觀的貢獻，「期待與董事會同仁共同合作，為阿里巴巴的進一步發展略盡綿薄之力。」

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