擴徵2千新血！聯發科技祭「3C亮點」、「實習預聘率70%」攬才

▲今年預計擴徵2,000人的聯發科技，祭出「3C亮點」和「實習預聘率70%」留人攬才。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

臺大校園徵才博覽會，睽違2年再度登場，今年共有312家企業參與，442個攤位擺滿椰林大道兩側，詢問人潮絡繹不絕，其中又以資訊科技業人氣最高，像是今年預計招募2,000人的IC設計大廠「聯發科技」，就以「3C亮點」搶人才，吸引大批求職早鳥投石問路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聯發科技釋出2000職缺，吸引求職早鳥投石問路。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

聯發科技人資主管胡博欽指出，聯發科技一直積極佈局5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等關鍵技術領域，看好未來的營運前景，今年持續啟動大規模的徵才計畫，而「3C」中的第一個C是Challenge，所有同仁都能參與最先進的核心技術研發，與跨國團隊合作，在技術學習的廣度與深度，絕對能和國際大廠並駕齊驅；第二個C是Compensation，提供應屆畢業生極具競爭力的薪資與福利，碩士生年薪上看200萬，博士生上看250萬；第三個C是Care，5星級的友善工作環境，包含星級美食、專屬健康生活館、自建幼兒園及高額到院健檢及旅遊補助等。

▲聯發科技人資主管胡博欽表示「3C」亮點為Challenge、Compensation、Care。

此外，為了讓更多在校同學能認識IC設計產業的發展前景，與聯發科技的國際競爭優勢，聯發科技今年更超前部署，翻倍暑期實習生名額，招募超過300位實習生，除了提供具競爭力的薪酬、交通及租屋補助，還有高達70%預聘率，畢業後可以無縫接軌轉正職。一名從實習轉正職的聯發科技同仁分享心得：「公司培訓計畫非常完善，新人進到公司不會像無頭蒼蠅，福利制度也很好，包含午、晚餐補助，以及運動休閒娛樂，最後透過實習機會，可以知道主管和同事的性格，提前瞭解工作氣氛。」另一位現任實習生則認為：「聯發科技預聘率非常高，對於研究生來說，先拿到預聘是非常安心的一件事情！」

▲▼聯發科技提供5星級的友善工作環境，包含星級美食、專屬健康生活館。

事實上，根據1111人力銀行調查顯示，「資訊科技業」已經連續4年穩坐新鮮人最想投入的產業冠軍寶座，而為了留人攬才，各家大廠除了提供優渥的薪酬獎勵，也祭出多項福利措施。1111人力銀行發言人黃若薇補充說道，新鮮人找工作條件排行首位的是薪資，但像是管理風格的企業文化也相當受到重視，「過去大家都會只以薪資來做論斷，但現在的年輕人，也很重視彈性工時或整個職場氛圍，甚至地下街美食、健身房等等，也都能夠吸引他們」。

▲「資訊科技業」已經連續4年穩坐新鮮人最想投入的產業冠軍寶座。

國內經濟情勢好轉，也使得企業求才若渴，主動前進校園搶人才，甚至鎖定優秀菁英提供卡位職場的機會，一方面讓畢業生能提前適應公司，一方面也為自己培育即戰力。