蘋果春季發表會後3C通路祭優惠　iPhone 13 Pro Max現省3,410元

▲傑昇通信推出iPhone SE預購免定金。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果剛舉辦2022年春季發表會，釋出多項新品，有最便宜的iPhone SE 5G手機，以及最吸睛的iPhone 13系列春季新色「松嶺青」。傑昇通信也宣布「春季購物節」登場，同步推出蘋果全系列及多款熱門品牌手機優惠，只要至全台傑昇通信門市購買指定手機+平板，直接省下近4千元，預購iPhone SE 3免訂金，再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼。

即日起至3/13止，到全台傑昇通信門市預購最新的iPhone SE 3，免訂金、不收手續費，只要留下想要購入的iPhone SE 3容量及顏色，3/18正式開賣時，再由門市人員主動聯繫確認預購規格，成功取機還送imos康寧9H鋼化玻璃保貼。

傑昇通信表示，iPhone 13 128G現省3,210元，只要22,690元即可入手；選購256G容量，最高折抵3,510元、若是購買再上一階的iPhone 13 Pro 256G容量，結帳再降3,410元，活動價只要32,990元，每間店現貨數量有限，每人限購一台。

▲傑昇通信春季購物節優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

去年跟iPhone 13同步推出的第九代iPad Wi-Fi版，配備10.2吋螢幕，機身外型延續前代設計，更新重點放在改用A13仿生處理器，前置鏡頭升級成1,200萬畫素，還提升儲存空間，售價僅14,590元，此外3月底前拿任一款iPhone至傑昇通信門市，可獲得200元配件購物金，手機舊換新最高折抵2萬元。