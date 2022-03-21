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提升區公所區級防救災能力　製作、更新防災避難地圖、防空避難地點訊息

▲台南市政府為提供市民災害時第一時間知道就近避難收容處所，特別召集區級防救災人員進行防災地圖與防災看板說製作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為提供市民災害時第一時間知道就近避難收容處所，特別召集區級防救災人員進行防災地圖與防災看板說製作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市政府為提供市民災害時第一時間知道就近避難收容處所，特別召集區級防救災人員進行防災地圖與防災看板說製作教育訓練，讓防災避難處所能公告區級全球資訊網頁，及時訊息露出發揮災時應變效能。

由於全球暖化所引起的極端氣候引起各類災害如颱洪、地震等災害規模幅度有增大趨勢，型態也變得更加難以預測，以致於對民眾生活影響日趨嚴峻，為強化歷年防災研發成果之落實推動，爰透過防災教育訓練相關機制之運作，健全地區性災害管理機制及整合現有專業人力資源，以提供台南市各局、處、室相關支援與協助，落實在地化防災教育。

台南市有木屐寮斷層、六甲斷層、觸口斷層、左鎮斷層、新化斷層、後甲里斷層及口宵里斷層7條斷層分布及鑑於921、0206地震造重大傷害，市政府陸續建置災害潛勢分析圖資、防救災資源圖資、里鄰疏散避難地圖，2018年更新632幅、2019年更新1298幅、2020年更新1298幅，2021更新1298幅，且完成設置避難收容處所數達每區人口數1/10以上收容人數量。

▲台南市政府為提供市民災害時第一時間知道就近避難收容處所，特別召集區級防救災人員進行防災地圖與防災看板說製作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市政府為提升區級防災救人員能及時更新里鄰疏散避難地圖，讓民眾第一時間知道所在位置點的避難收容處所，於3月21、25日等2日分別在永華區、民治區災害應變中心開班防災地圖與防災看板說明與製作教育訓練課程，以達到實質化區級防災應變作為。此課程特別聘請成大防災研究中心工程師廖菀辰、翁傑軒、陳郁茹講授，授課內容以Gddgle Earth及Google Map的底圖配合基本圖層建構，將里鄰疏散避難地圖標示結合疏散避難方向、避難收容處所、當地重要建物或地標及災害處理單位等資訊，繪製於基本圖層上，此次授課也特將防空避難設施也列入防災避難防災看板更新修正重要課程，近來烏俄戰爭影響全球局勢變化，透過看板資訊將能讓民眾及時知道住家附近的防空避難設施位置點以利防範空襲的掩護作為。

▲台南市政府為提供市民災害時第一時間知道就近避難收容處所，特別召集區級防救災人員進行防災地圖與防災看板說製作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，災害是無預警，要秉持著「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，市府團隊包含第一線的區公所永遠與民眾永遠站在一起，防救工作是無時無刻、全年無休的服務，希望平時做好減災準備，面對各種災害來臨的突發狀況，最後在此呼籲全體市民你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。

消防局局長李明峯表示，區公所防救災工作日趨重要，災害來臨時，區級救災工作第1時間若能發揮平時防災整備工作，將可減少民眾傷亡及財物損失，此次區級防救災能力訓練，應可提升區級防災應變能力。

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