南消四大隊科技REHAB後勤照護機制　讓救災更有利

▲台南市消防局第四大隊，以科技REHAB後勤照護機制，保護救災人員更安全有利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來消防人員救災環境日漸惡劣，常會在報章媒體上看到徹夜救災的消防人員累到席地休息，為了讓消防人員能順利恢復體力繼續救災，避免人員因過度疲勞而發生意外，因此有必要在災害現場設置完整的休息區。

台南市消防局第四大隊日前轄區內的一場工廠火警，共計耗費將近11小時才結束收隊，針對消防人員的長時間救災，希望藉由「Rehab後勤照護機制」，區分待命區及休息區，待命區監聽無線電、等待接受任務指派；休息區能完整休息，提供水份、電解質及食物，並且配有救護人員協助同仁進行生命徵象監測，以提高消防員的救災安全及建立休息輪替機制，讓同仁能獲得完整的休息。

消防救災是高熱、需要耗費大量體力的工作，然而救災時穿戴PPE（個人防護裝備），雖然可以保護消防人員安全，但卻無法使體熱透過汗蒸發的方式來降低體溫。曾經有過消防人員於火場執行重度工作後發生嘔吐及頭暈現象，被診斷為熱衰竭，而適當的恢復有助於透過降低熱壓力來源，以保持消防人員的安全。

消防局長李明峯表示，災害現場未有適當的輪替或休息，都可能大幅提升消防人員的救災風險，日前本局第四大隊獲贈一台高階整合式監視電擊器，可來監控從火場救災出來的消防人員的生理參數，除了基本的心電圖、心跳、血壓及血氧濃度測量外，甚至於利用SpCO（血液中一氧化碳濃度）及EtCO2（潮氣末二氧化碳）做為評估指標之一，來輔助更正確判斷。目前第四大隊配置兩台，可提供災時休息區監控救災人員身體狀況使用，保障消防人員安全後，才能提供優質服務確保民眾生命財產的安全。

台南市長黃偉哲表示，消防局除持續精進救災人員搶救技能外，對於同仁身心健康也非常重視，除辦理PTSD講座關心同仁心理健康，也定期補助同仁健康檢查，救災人員災時身體狀況也是重視重點，秉持安全第一來守護民眾及救災人員，打造安全大台南。