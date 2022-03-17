公事麥LINE吵！一秘技讓同事看懂「休假中」　合理當小透明

▲休假還收到同事的公事訊息，都不知道該不該回。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明是休假或下班時間，卻還是有人傳LINE，要通知公事或是想進行討論，這絕對讓不少人超困擾，畢竟不回怕沒禮貌，回了又很「阿雜」！近日，一個「神隱秘技」則意外引發討論，那就是使用LINE的「文字大頭貼」功能，而且iOS和Android手機都適用。

有網友日前發文求助，說他換了新公司，休假不想太高調，但又不想被同事傳LINE打擾，不知道該怎麼辦。就有人推一招「神隱秘技」，在不召告天下自己休假的同時，合理成為「小透明」，這招就是LINE的「文字大頭貼」功能。

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至於這招怎麼使用？首先要到「主頁」點選右上角的「設定（齒輪符號）」，接著進入「個人檔案」，再來點選「設定個人圖片與封面照片」→「開啟相機」，向左滑到文字功能，輸入自己正在休假等文字，如「休假中，非急事勿擾」、「X日至X日休假，暫時勿擾」等等。

▲8步驟換上文字頭貼，讓同事一秒知道自己在「休假中喔！」（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，其實這就是直接將大頭貼換成文字的樣式，所以同事從頭貼就可以直接看到「休假中」等字樣，雖然不能保證完全不會被打擾，但用意就是婉轉地讓同事知道自己目前休假、不便回覆工作訊息。

另外，這個方法有一個缺點，就是休假完得要記得把頭貼換回來，不然就回無限期處在「休假中」的狀態。還有一點要注意的是，若不想在這反覆的過程留下換頭貼的痕跡，記得輸入文字後，在完成之前，要確保不要勾選「分享至限時動態」的選項，這樣別人就不會看到自己有更換頭貼了。

▼記得不要勾「分享至限時動態」，但不介意的人也可以不用管它。（圖／記者鄺郁庭攝）