長輝資訊科技捐贈救災器材　提升麻豆消防分隊行車安全

▲長輝資訊科技公司顏宥芹執行長，代表捐贈消防車行車安全視野輔助器材，由消防局第二大隊大隊長丁春能代表接受並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局15日上午10時許，在消防局第二大隊麻豆分隊舉行消防車行車安全視野輔助器材各1組捐贈儀式，由長輝資訊科技公司顏宥芹執行長代表捐贈，由消防局第二大隊大隊長丁春能代表接受並頒發感謝狀，感謝造福人群善行義舉。

長輝資訊科公司顏光輝先生，除了事業有成之外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力。顏光輝先生表示，運用盲點偵測，前方碰撞預警AI先進設備，讓辛苦的消防打火英雄們在衝刺的路程中可以透過長輝AI先進設備來輔助讓看不到的行人、障礙物，讓危險無所遁形，以最快最安全的方式完成任務，捐贈是真誠的，關愛是無價。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，為提倡公益，秉持取之社會，用之社會之理念，顏光輝先生慷慨解囊捐贈第二大隊麻豆分隊行車安全系統各1組，價值約新台幣 5萬元，未來可強化消防救災工作，落實災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

消防局李明峯局長表示，2021年度各式公務車輛交通事故統計合計消防救護車車輛發生車禍事故達32件，這次長輝公司自行研發生產並經過國家級檢驗通過，將行車安全視野輔助、BSD盲點偵測及ADAS前方預警等系統安裝於麻豆消防分隊雲梯車，未來可供緊急救災使用及提升消防人員救災行車安全駕駛。