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提升車禍事故現場救災能力　南消七大隊辦車禍救援訓練

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各式車輛車禍後所造成的風險與挑戰不斷攀升，為加強消防人員車禍救援能力，台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，除加強消防人員基本體技能外，進一步提升外勤消防人員車禍現場人命救助觀念與技術，強化消防人員救災能力。

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次訓練主要目的是為強化車禍事故現場救災器材運用及安全操作空間的建立，並提升同仁對各式車輛(含電動車)車禍處理觀念；訓練內容包含「車輛頂昇」、「車輛穩固與支撐」、「車輛電瓶斷電」、「車體破壞技巧」、「傷患脫困技巧」及「車禍現場綜合演練」等項目，運用最新式「Hi-Lift」設備、各式破壞器材、三合一油壓破壞剪等進行車禍救援訓練，強化車禍受困搶救效能及降低車禍現場所帶來的風險。

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長黃輝林表示，本次為使訓練更貼近實際救災現場，除了在車內及車底放上仿真假人外，同時將鐵條鎖在車內受困者容易夾住的地方，車底下則讓假人戴上安全帽，夾在底盤縫隙中，模擬真實車禍現場會遇到的狀況。面對不同救災現場情境，學習如何將消防救災能量發揮最大化，救災技巧的提升及裝備的熟悉與應用是必要的。

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局將秉持著市長黃偉哲的施政安全理念，持續透過紮實的教育訓練，讓消防人員更加熟悉車輛救援概念，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全，保障臺南市民生命財產安全。

▲台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度上半年七項體技能暨車禍救援訓練，強化消防人員救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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車禍救災南消七大隊

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