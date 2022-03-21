外送員送餐「看到門沒關」…闖屋詭異偷窺2分鐘　住戶驚：好可怕

▲外送員送餐行徑詭異，看到掉落發票撿起收進口袋。（圖／翻攝爆料公社，下同）

網搜小組／許力方報導

「看看這位外送員到底想幹什麼？」新北市板橋有住戶發現，19日深夜一名外送員接單外送鴨肉飯到一處公寓，將餐點放至指定位置後，發現隔壁他們家門沒關，竟偷偷摸摸闖入屋內，拿著手機照明窺探，四處張望2分鐘後又悄悄離去，詭異行徑全被監視錄影紀錄下來，讓他嚇破膽直呼「很恐怖！」而外送員擅闖屋內，恐已涉犯《刑法》侵入住宅罪，最高可處1年有期徒刑。

受害住戶21日將畫面公布在「爆料公社」，聲稱隔壁鄰居19日11時許透過外送平台叫了鴨肉飯，負責的外送員20分鐘後，頭戴安全帽、手拿著餐點上樓，看到走廊上掉落的發票，一把撿起直接收進口袋裡；接著他把餐點放在指定的鞋櫃上，依規拍照留存，但完成任務後沒有離開，反而直直往內繼續前進，轉彎進入公寓內，摸索其他樓層，剛好看到他家門沒關。

▼外送員摸索其他樓層，闖屋詭異偷窺2分鐘。



監視器畫面拍到，2分多鐘的過程中，外送員拿著手機照明，直接推開受害住戶的家門後，四處張望一陣子，躡手躡腳闖入屋內前，還不忘稍稍闔起大門。只見他鬼祟窺視屋內擺設，並直接朝著洗衣機走去，探頭往內看，像是在找東西一般，當時家人就坐在屋內，最後他又詭異的左看右看才不捨的離去，沒有拿取任何東西。

受害住戶直呼，他們家沒有訂餐，卻被外送員窺探，有發現奇怪的聲音，特別跟鄰居要來訂單截圖和調閱監視器畫面，結果拍到外送員鬼鬼祟祟的樣子「讓人心生畏懼」、「到底想幹什麼 ？」疑惑為何外送員會上樓完成外送、放好拍照了，卻窺探其他樓層，且摸黑照洗衣機，雖然沒有東西被偷，「替他想過了，但動作讓人害怕。」尤其2月時也曾發生過類似狀況，同樣是外送員進公寓送餐，結果順手把他擺在家外的雨衣摸走。

影片曝光引發熱烈討論，網友驚呼「好可怕」、「門沒鎖嗎？好恐怖」、「感覺好詭異」、「很明顯是侵入民宅了」、「感覺很像要偷東西」、「這是為了窺探路線，下次來行竊，報警」、「行為真的怪異」、「像在找原味內褲」；也有人認為讓外送員送上樓是考驗人心、自己招來的，建議他們無法掌控別人的品德，應該自行下樓取餐，不要讓外送員上樓。

詭異的是，有眼尖網友重播影片查看，發現當時現場衣架、抹布有晃動，推測他可能是聽到奇怪的聲音去查看，「影片看了好毛」、「像是捉鬼一樣」、「覺得房子漂亮想租？」另外，很多當地人看到訂單截圖紛紛歪樓，直呼訂購的餐廳很有名、「超好吃的鴨肉飯」、「路過推一下這家當歸鴨，超讚」。

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