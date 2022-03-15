外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑…本人喊冤：找不到店在哪裡

▲外送員領到餐點後訂單消失，想送回餐點找不到店家，遭到判刑。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名外送員先前接到訂單，餐點來自某間公寓內的餐廳，沒想到送餐時訂單突然消失，他找不到原地址，只能把餐點帶回家，沒想到因此遭到判刑，讓他十分傻眼。對此，店家也回應，並非刻意刁難，而是實在等不到餐點，才決定提告。

這間餐廳隱藏在某公寓的鐵門後面，店家在一樓擺放保麗龍盒，用來放置訂單的餐點，讓外送員能夠領取。不過，一名林姓外送員去年3月接到訂單，送餐的途中訂單卻突然跳掉，他想把餐點送回店家，結果每戶公寓的鐵門都長一樣，根本找不到地方，苦苦尋找了4個小時，只能把餐點帶回家。

▲店家隱藏在一般舊公寓的鐵門後，若沒特意記得，會相當難找。（示意圖／資料照）



回家以後，價值550元的餐點被家人吃光，林姓外送員也因此挨告，讓他不斷喊冤，因為店家沒有店面、招牌，他也想把餐點還回去，但怎麼想都想不起地址。

對此，當事店家則說，林姓外送員雖然告知「不是故意的」，但也沒有提出和解等方式，並非刻意為難，而是訂單取消了，也沒把餐點拿回來，才會報案提告。

雙方事後以5,500元，也就是餐點的10倍價格和解。法院審理後，依照業務侵佔罪，判處林姓外送員3個月有期徒刑、緩刑2年。

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