侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

▲新北市長侯友宜與林立青攜手挽袖清洗板橋435藝文廣場。（圖／新北市青年局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府青年局今（20日）在板橋435藝文特區舉辦別具意義的公益清潔活動。侯友宜市長攜手「做工的人」作者林立青，以及致力於高關懷族群的NGO青年，共同刷洗廣場角落。侯友宜表示，感謝各界一起攜手，多幫助一個人回來，比甚麼都重要。

侯友宜表示，看著林立青老師一直全心全力幫助更生人、街友及高關懷族群，讓他們能夠回到社會奉獻的信念，讓我回憶起當刑警的初衷，他過去也時常把握機會幫助在底層生活的人們，希望他們能夠找回正向的信念及自己的專長，在社會上發光發熱，擔任市長後也積極推動「更生受保護人就業輔導計畫」、「促進街友就業實施計畫」及「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」協助這些族群解決困境、回歸職場。

▲新北市長侯友宜和參與公益洗地青年朋友合影。

侯友宜也感謝林立青老師、和泰汽車，城市浪人，浪人食堂，暗房裡的人，逆風劇團的支持，讓市府團隊這次的公益洗地板活動能夠圓滿達成，希望能夠藉此活動吸引更多企業及大眾與市府團隊並肩作戰，一起幫助及關懷街友、更生人及高關懷青年等族群，讓新北市善的力量得以永續。

青年局長錢念群表示，在場的這些NGO的創辦人也都和她一樣是年輕人，只是處在不同的位置上，但其實都有同樣的願景，就是能夠服務社會、讓社會更好。希望通過這個活動，可以讓社會看到年輕人的主動善意。

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