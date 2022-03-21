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就是要「蘭」住你！　國際蘭展推住宿台南送限量蘭花小盆栽

▲參觀民眾只要憑2022年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票或收據等證明，即可至會場內的「台南市觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲參觀民眾只要憑2022年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票或收據等證明，即可至會場內的「台南市觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

睽違兩年的台灣國際蘭展將於3月26日至4月5日開展，展期橫跨至兒童節連假結束，讓全國遊客都可好好安排時間前來欣賞，台南市觀光旅遊局更特別準備了550盆(每日限量兌換50盆，共11天)的蘭花小盆栽。

參觀民眾只要憑2022年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票或收據等證明，即可至會場內的「台南市政府觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽(花色隨機)，單筆未滿2000元1盆，2000元以上2盆，每人每日最多2盆，數量有限，送完為止。

▲參觀民眾只要憑2022年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票或收據等證明，即可至會場內的「台南市觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，全世界有三分之一蘭花產自台灣，而台灣有二分之一的蘭花產自台南，今年的台灣國際蘭展更是睽違兩年後盛大展開，不僅有新品種蘭花的開發，新的會場佈置概念，並打造「三個準備」，展覽以「蘭花」花語向世界期許和平、帶來幸福平安之意義、「五個科技」包含了「蘭宇宙」打造文化與科技聲光融合的氣氛以及「七個區域」，其中「主題館」以人們熟知的童話奇幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，進入展區的參觀者，快來台南進行一連串的賞蘭花精彩之旅。另外3~4月正逢台南熱鬧盛開的花季，有絕不可錯過的台灣國際蘭展，還有西港的花旗木、學甲的蜀葵花、烏山頭的櫻花，都是非常美麗的舒心景緻，再加上各地的活動，至少要玩個3天才夠，當然就是要住在台南在地合法旅宿最安心、最好玩，今年就讓台灣國際蘭展「蘭」「住」你！

▲參觀民眾只要憑2022年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票或收據等證明，即可至會場內的「台南市觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了住宿滿額可以送蘭花小盆栽之外，觀光旅遊局還彙整了55間業者配合在蘭展期間提出優惠，包含住宿、伴手禮、租車、景點、團體旅遊等超值方案，只要憑蘭展門票或購票相關證明就可享有消費優惠，還有9家旅行社規劃了31條遊程供民眾報名參加，可見暌違二年的台灣國際蘭展魅力非凡；觀旅局表示蘭展週邊也有許多順遊景點，如台糖烏樹林園區、後壁菁寮老街(無米樂、俗女村)、白河關子嶺風景區、東山咖啡龍眼乾、鹽水橋南老街、八角樓等都很適合闔家大小漫遊品味。

觀光旅遊局長郭貞慧說，今年推出的住宿台南送蘭花小盆栽活動，準備贈送的品種是蝴蝶蘭，因為蝴蝶蘭的花朵像是空中飛舞的蝴蝶，所以有一種蝴蝶蘭的花語說法是「幸福向你飛來」，也是希望全球能夠趕快走出疫情、迎向幸福，另外，國旅劵及農遊劵的使用期限延長到6月底，也歡迎民眾趁此時間來台南搭配蘭展優惠使用，來場台南賞花之旅。最後提醒全國遊客，進到台灣國際蘭展現場，同樣記得做好實聯制登記、清潔消毒手部衛生以及請勿邊參觀邊飲食，一起繼續努力維持安心防疫新生活運動！

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