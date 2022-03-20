▲長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養，新北駐區獸醫妙手回春變萌犬。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前受理民眾通報，在淡水區糞箕湖發現一隻受傷的長毛臘腸在外流浪多日，淡水動物之家即刻派員救援，經動保員掃描該犬隻並無晶片，駐區獸醫運用深層皮膚搔刮鏡檢後，該隻長毛臘腸犬確診為毛囊蟲病，當下發對症下藥並補充營養劑，動保員悉心照顧6週後即恢復健康，開放認養。

彭明發表示，毛囊蟲是外寄生蟲，毛囊蟲只會垂直傳染，並不會平行傳染，亦即與患有毛囊蟲的犬貓接觸並不會被傳染，只有在患有毛囊蟲的母犬貓於分娩或哺乳時，才會垂直傳染給幼犬貓。平時犬貓因免疫系統正常，毛囊蟲症狀被壓抑不發作，大多數的發病原因發生於免疫系統下降。

▲長毛臘腸犬左臉眼眶、口唇潮紅、痂皮現象。

彭明發說，通常與遺傳的免疫系統缺陷或導致免疫系統下降的疾病有關，如其他寄生蟲感染、營養不良、壓力等健康因素；此外，當免疫力下降時，其他疾病容易跟著發生，可能會併發細菌、黴菌感染等，他說通常結紮後也可有助犬貓免疫力提升。

長毛臘腸犬初入動物之家時，鬱鬱寡歡、食慾不振，經工作人員烹煮鮮食搭配獸醫精心調配的藥物治療，病況好轉食慾大增，並且每天帶至溜犬區散步，牠逐漸放下心防，開心的搖尾巴，變成一隻活潑開朗的萌犬。

▲長毛臘腸犬全身出現鱗屑、痂皮、色素沉著、皮膚肥厚、皮脂漏和油臭味。

動保處對於認養後的動物都會進行認養後追蹤，經追蹤後發現認養人家中本來就已有飼養另一隻長毛臘腸，長期以來一直希望再找一隻與牠作伴，有幸為家中再增添成員。

動保處長楊淑方表示，不論是購買或是認養任何寵物時，需考量到自身是否能夠有能力給與寵物完善照顧，並給予適當飼養環境與乾淨食物飼料，不應為了追求奇特或是跟潮流行飼養寵物，卻無法給予良好照顧，甚至棄養動物。

楊淑方說，如有棄養行為，將違反動物保護法第5條第3項規定，可處最高15萬元罰鍰，請民眾在飼養前多加三思，一旦決定飼養必須好好照顧牠一輩子。

▲▼長毛臘腸犬治療痊癒變萌犬，開放認養當天幸運中籤民眾開心帶回飼養。

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