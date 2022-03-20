快訊／貢寮男偕妻摘野菜　失足摔墜10米深邊坡命危

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市貢寮田寮洋街今(20日)下午2時40分許傳出意外，一名男子當時疑似在路旁採摘野菜，不料卻突然失足、整個人摔墜10米深邊坡，民眾見狀後嚇得急忙報案求救。警消到場後立即展開救援，但當接觸到男子時發現他已沒有呼吸心跳，目前已送往送往澳底保健站搶救；確切事故原因還有待調查釐清。

▲貢寮男疑似採野菜不慎摔落邊坡，警消到場時已經沒有呼吸心跳。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

初步調查，傷者為55歲的吳姓男子，今下午與妻子到田寮洋街旁採摘野菜，不料竟會意外失足命危。