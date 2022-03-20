靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

▲第12屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月20日在新北市貢寮區福容大飯店舉行。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第12屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，今（20日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位品德優秀的國中、小學生，他們都是不畏逆境，勇敢突破難關的小太陽，寫下無數動人的生命故事篇章，普仁心，愛飛揚！期許善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，對全體獲獎孩子說，「你們都是很棒的孩子，擁有正向的energy，懂得用感恩的心回報父母恩，用正面、積極、樂觀的念頭面對生活困境。」並以自己的故事勉勵小太陽，他一生都在推動愛地球、愛和平的事業，從人與人的和平，到人與自然的和平。以前被說是窮和尚的大夢，但深信善心生起的時候，就是世界改變的時候，只要有願力，集合大家的力量，就可以做到。

▲龍肚國中王淳靜黃淑美、林俊亨3位同班同學，同時獲得全國普仁獎，與校長黃翠蓮、導師郭家驊分享得獎喜悅。

靈鷲山普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上的孩子，評選過程嚴謹，19年來，全台各地累計1萬9445位學生申請，9753位國中、小學生脫穎而出。2010年開始增設全國普仁獎，每個普仁小太陽的生命歷程，都令人動容。

今年分17區複選，共有1009位小朋友獲獎，再由各區推薦進入全國決選的有60位，都是逆境中力爭上游的最佳典範。靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠上台致詞，以新穎的觀念、饒富趣味又寓意深遠的有獎問答，鼓勵大家行善。

▲新北市中正國中九年級的吳亞芯（左2）獲得全國普仁獎，全家都來見證。

全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，分別上台領獎。相當少見的是，高雄市美濃區龍肚國中王淳靜黃淑美、林俊亨3位同班同學，不以生活重擔為苦，反而甘於承擔，非常勵志、感動人心，同時獲得全國普仁獎。校長黃翠蓮、導師郭家驊同感驕傲，特別到場分享孩子的得獎喜悅。

新北市中正國中九年級的吳亞芯，國小階段就幫忙老師照顧班上的特教生，國中後到媽媽服務的補習班幫學童檢查功課，兩度獲得全國普仁獎肯定，相當不容易。不幸的是，去年施打新冠肺炎疫苗後產生不良反應，左手會痛、沒力氣，她樂面對、持續復健，在努力準備會考之餘，也希望能在重新學習她最愛的街舞。

▲靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第12屆全國普仁獎得獎學生合影。

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年全台共有133所國中小學校獲獎。另針對推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，在典禮上致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座。

今年獲獎學校有6所，由基隆市中山高中附設國中校長鄭裕成、基隆市信義國中校長莊焙琪、新北市民安國小校長王健旺、新北市立漳和國中主任陳政雄、桃園市立幸福國中校長莊文凱、台南市立金城國中校長蔡明昌，到場接受表揚，以實際行動肯定這個獎項。

▲台下貴賓拿起手機，點亮手電筒，雙手跟著旋律搖擺，現場點點光亮，洋溢感人氛圍，為典禮畫下圓滿句點。

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