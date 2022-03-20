台北交通事故致死增29.4%！　趙怡翔：道路致死率是東京5倍

▲民進黨市議員參選人趙怡翔。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北士林區18日晚間發生一起嚴重車禍，造成1死2傷。對此，台北市議員參選人、口譯哥趙怡翔19日表示，北市要成為國際都市，必須從尊重生命開始，並點出台北近來交通事故不減反增，去年死亡132件，比前年增加29.4%，台北道路致死率是東京5倍。

趙怡翔認為，台北應加強取締車輛超速問題，同時也需要全面盤點易發生事故的路段及原因，並積極改善道路設計及行人防護措施。

趙怡翔指出，近年來台北交通事故未減反增，從2014年的20,529事故件數暴增至去年的24,033件，而其中去年死亡人數為132件，比前年增加29.4%；而其中65歲以上的高齡者佔死亡人數42%、行人佔36%。

他以人口來計算，台北的道路致死率已達東京的5倍、倫敦的4倍、首爾的2倍，幾乎是先進國家首都之冠。

趙怡翔表示，世界各國主要的城市都持續推廣「無傷亡願景」（Vision Zero Challenge），目的將交通事故死亡及重傷數降為零，但台北市卻缺乏積極的作，並未通盤檢討交通問題的來源及解決方式，更沒有做出系統性的改善作為，這也是許多交通致死案例的背後原因。

趙怡翔認為，透過優化道路設計、增設行人庇護島、提升穿越道照明、減少行車死角，並加嚴取締違規車輛及更積宣傳安全駕駛觀念，這都有效能改善台北的交通亂象，讓長者、小孩及所有用路人皆享有更安全的道路環境。

同時，趙怡翔指出，更安全的道路也可以兼顧順暢的交通，台北應該跟上國際都市的腳步，採用智慧交通，用新科技兼顧交通安全與順暢，包括利用動態號誌系統，讓AI人工智慧依照道路壅塞程度，自動微調號誌秒數，進行更有效的綠燈分配，即時疏導車流。

他強調，大家都是用路人，在交通議題上可以擁有更多的討論作法才能實踐改善的可能性，也才能做得更多，改善交通問題才能保護好自己與親友，也能避免讓遺憾的交通事故一再發生。