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新北萬金石馬拉松3／20登場　金山警交通管制資訊報你知

▲新北萬金石馬拉松3/20登場 金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬金石馬拉松3月20日登場，金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022新北市萬金石馬拉松賽事將於3月20日起跑，萬金石馬拉松是近年來臺灣的重要國際賽事，更是國際正式田徑比賽，為了提升賽事品質並保護選手安全，賽道必須依國際規格進行封路交管，金山警分局公布交通管制資訊，提醒用路人配合，以利賽事進行。

金山警分局為了讓這場國際性賽事能圓滿舉行，縝密規劃警力、義交投入安全維護和交通疏導工作，管制時間將從20日0時起至14時止，交通管制路段及改道路線如下：（管制時間依實際狀況而延長）

▲新北萬金石馬拉松3/20登場 金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2022萬金石馬拉松（金山市區-台2線）改道資訊。

一、馬拉松管制路段：1、台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）萬里往淡水方向全線車道；2、金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道；3、萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路全線車道（野柳地區）。

二、調撥車道路段：台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）淡水往萬里方向。三、改道路線：1、金山市區（中山路）：於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路；2、野柳風景區: 6點到8點30分封閉管制無法進出，8點30分以後可以由山區道路（玉田路）前往龜吼、野柳地區；3、磺港地區: 於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

▲新北萬金石馬拉松3/20登場 金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局表示，賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於3月19日下午8點前將車輛移置非管制區域。另清明掃墓將至，金山、萬里地區公、私立墓園將湧現車潮，因3月20日道路由4車道縮減為2車道，提醒欲前往金山、萬里地區掃墓民眾盡量避免於賽事期間前往，以免塞車耗時。

金山警分局再次提醒用路人，賽道中除與競賽有關工作及裁判人員車輛外，嚴禁車輛進入穿越；路跑當日駕車行經萬金石馬拉松賽事路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及志工指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路。

▲新北萬金石馬拉松3/20登場 金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

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新北萬金石馬拉松交管

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