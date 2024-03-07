新北首家非營利綜合長照機構「鑫淼天使居」林口落成　侯友宜、王建煊見證

▲新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」今盛大舉辦落成典禮，新北市長侯友宜(圖中)與天使居長照財團法人董事長王建煊(左5)共同見證新北長照里程碑，民意代表立委洪孟楷(右5)議員蔡淑君(右4)及相關善心人士皆出席剪綵活動參與歷史性的一刻。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」，今(3/7)於林口區盛大舉辦落成典禮，由新北市長侯友宜與天使居長照財團法人董事長王建煊共同見證新北長照里程碑。「鑫淼天使居」為目前新北唯一結合「社區及住宿」的長照機構，更是全台唯一不以營利為目的長照公益大樓，為了讓每位長者在生命終點前也能活得更有尊嚴、像天使一樣快樂，大樓內部除了規劃長者宜居環境，也結合完善的智慧裝置照護長者，目前進度待通過許可證後將開放長者入住。

▲「鑫淼天使居」為目前新北唯一結合「社區及住宿」的長照機構，更是全台唯一不以營利為目的長照公益大樓。

斥資逾3.9億打造的「鑫淼天使居」是由無子西瓜基金會透過「招商一條龍」專人專案服務，於林口區興建地下1層、地上4層長照大樓，總樓地板面積約905坪，預計創造53個就業機會，院內將提供44床，包含失能者26床、失智者18床、日間照護60人等預計可照護104位長者，天使居更規劃「認天使--孤老救助安置計畫」將提供22張床位免費服務孤貧無依、失能失智的長者，未來將開放社會愛心士認捐。

▲侯友宜表示，鑫淼天使居的落成將再次大幅提升林口區長照服務量能，使長輩受到更加完善的照顧。

侯友宜表示，鑫淼天使居的落成將再次大幅提升林口區長照服務量能，使長輩受到更加完善的照顧，這棟充滿愛心的大樓內部在王前院長及夫人的帶領下集結了眾人的愛心所建造，連溫度濕度及人工方面都能將長者照顧的無微不至，未來更希望充滿愛心的公益天使居能一座一座蓋得越多越好。侯友宜指出，新北市府積極實現長照2.0「新北醫動養」政策目標，推出了許多福利服務方案及措施如照顧居家服務、設置公共托老中心、廣設社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部共同加入關懷長輩行列等，同時不斷擴增長照據點，形成綿密的長照服務網絡，在不斷努力下，新北市已立案之住宿式長照機構共計已有16家、銀髮俱樂部也有1077家，更訂下今年長照中心要達到100家的目標，邀請大家可以多上「新北市好日子愛心大平台」響應公益。

▲王建煊與太太長期致力公益，發現許多膝下無子長者的長照需求，進一步設立「天使居長照財團法人」希望未來擴大合作照顧更多需要幫助的人。

王建煊表示，由於他與太太致力於公益，看到許多膝下無子的長者面臨看病、醫療、手術等重大問題，因此創辦無子西瓜基金會，如今進一步設立「天使居長照財團法人」，並於林口創建「鑫淼天使居」，館內許多設備都是由善心人士贊助，希望未來能夠與更多單位合作，擴大天使居的服務區域及量能，全面實現免費照顧長者的目標。

▲鑫淼天使居外觀。（圖／新北市經發局提供）

經發局說明，「鑫淼天使居」自109年7月底納入「招商一條龍」，在工務局、衛生局、社會局、經發局全力協助下，僅以3個月於109年12月取得建照，後續雖經歷新冠疫情及烏俄戰爭影響致建築成本增加及延後竣工，在經發局與工務局積極輔導下終在6個月內於113年2月6日完成使照申請，有效加速各項行政流程。招商一條龍自108年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資271件，投資金額逾5,130億元，創造逾8.9萬個就業機會，新北市未來將持續積極招商引資，使產業發展欣欣向榮，打造精彩煥發、安商宜居的永續城市。