新北首家綜合式長照機構　林口「鑫淼天使居」落成

▲林口「鑫淼天使居」為地下1層、地上4層之長照大樓。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

東華書局創辦人卓鑫淼的84歲遺孀卓劉慶弟，與前監察院長王建煊、妻子蘇法昭成立的「無子西瓜社會福利基金會」合作，捐3.8億元善款在林口區打造「鑫淼天使居」長照機構，可照護104位長者，是新北首間同時具備社區及住宿式的綜合式長照機構。歷經3年多的建造，今7日上午由新北市長侯友宜與天使居長照財團法人創辦人王建煊等人共同剪綵落成。

由無子西瓜基金會透過「招商一條龍」 專人專案服務，於林口區斥資逾3.9億元打造的「鑫淼天使居」今7日舉行落成典禮，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君、市長侯友宜和財團法人創辦人王建煊等人都到場共同剪綵。

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▲立法委員洪孟楷（右3）、新北市議員蔡淑君（右2）、市長侯友宜（右4）和財團法人創辦人王建煊（左2）等人都到場共同剪綵。（圖／記者戴上容攝）

市長侯友宜表示，人口老化是全球共同面臨的社會現象，為實現長照2.0『新北醫動養」政策目標推出了許多福利服務方案及措施，在不斷努力下，新北市已立案住宿式長照機構共計已有16家，而這次鑫淼天使居的落成，將大幅提升林口區長照服務量能，使長輩受到更加完善的照顧，落實銀髮族安居的目標。

創辦人王建煊表示，自己與夫人蘇法昭致力投身於慈善事業，因看到許多膝下無子的長者面臨看病、醫療、手術等重大問題，便以此為出發點創辦無子西瓜基金會，進一步設立「天使居長照財團法人」，並於林口創建「鑫淼天使居」，除了提供失能者26床、失智者18床、日間照護60人，更規劃「認天使─孤老救助安置計畫」，提供22張床位免費服務孤貧無依、失能失智的長者，同時開放社會愛心士認捐，以寓公益於長照事業中。

經發局表示，「鑫淼天使居」裝設如中央監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與人員移動軌跡追蹤系統等智能設備，除了能夠調節大樓溫度、溼度及含氧量，更能偵測長者是否跌（昏）倒，並以人臉辨識及軌跡追蹤系統觀察長者的行動，判斷健康狀況及所在位置，使長照更為完善與智慧化，有效維護長者安全。