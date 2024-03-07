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2024國際自由車環臺賽南投站3／13登場　8鄉鎮交管

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站賽事於南投縣政府前出發情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站賽事於南投縣政府前出發情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2024國際自由車環臺公路大賽南投站賽事將在3月13日登場，為確保比賽順利進行維護選手安全，南投縣警察局當天將於賽道經過的8鄉鎮市執行交通管制，並於3月11日同路線舉行交管預演，呼籲用路人屆時收聽警察廣播電臺路況報導，或參考預定管制時段，配合提前改道行駛，避免延誤行程。

縣警局指出，國際自由車環臺公路大賽南投站為第四站賽事，起點位於南投縣政府、終點在日月潭向山遊客中心，全程長達156公里；路線行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮，涵蓋臺3線、臺16線、臺21（甲）線、臺14線等重要省道路段。

▲▼國際自由車環台公路賽明於南投縣登場，縣政府公告交通管制。（圖／南投縣政府提供）

▲▼2024國際自由車環臺賽13日登場，南投縣8鄉鎮將實施嚴格交管。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2024國際自由車環臺賽13日登場，南投縣8鄉鎮將實施嚴格交管。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局表示，屆時預計有來自歐美、大洋洲、非洲、亞洲等24個職業車隊選手參加，國際自由車環臺賽官方網站（https://www.tourdetaiwan.org.tw）也將有線上全程直播，同時行銷全縣綠色隧道、車埕、日月潭等風景區美麗風光，提升臺灣及南投縣的國際能見度。

縣警局提醒，當天沿途將進行嚴格交通管制，並於3月11日同路線舉行交管預演，員警及義交義警實施管制後，將於殿後警車912、913（車頭懸掛國旗）通過後才會解除管制；民眾如有重要行程請避開競賽管制路段及時段，並遵守各路口員警指揮，詳細路線及車隊預定到達時段詳如附圖。

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