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新北首間綜合長照機構！　創造53就業機會、照護104長者

▲▼ 林口長照第一站「鑫淼天使居」落成 。（圖／新北市政府經發局提供）

▲林口長照第一站「鑫淼天使居」落成 。（圖／新北市政府經發局提供）

記者崔至雲／台北報導

無子西瓜基金會透過「招商一條龍」專人專案服務，於林口區斥資逾3.9億元打造「鑫淼天使居」，該長照機構今（7）日舉辦落成典禮，由新北市長侯友宜與天使居長照財團法人王建煊創辦人共同見證新北長照里程碑。該長照機構興建地下1層、地上4層之長照大樓，總樓地板面積約905坪，預計創造53個就業機會，可照護104位長者，是新北首間同時具備社區及住宿式的綜合式長照機構。

侯友宜表示，人口老化是全球共同面臨的社會現象，市府秉持「在地安老、在地安養」精神，為積極實現長照2.0「新北醫動養」政策目標，推出了許多福利服務方案及措施如照顧居家服務、設置公共托老中心、廣設社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部共同加入關懷長輩行列等。

侯友宜說明，在不斷擴增長照據點，形成綿密的長照服務網絡，在不斷努力下，新北市已立案之住宿式長照機構共計已有16家，而本次鑫淼天使居的落成，將再次大幅提升林口區長照服務量能，使長輩受到更加完善的照顧，落實銀髮族安居之目標。

王建煊表示，自己與夫人蘇法昭致力投身於慈善事業，因看到許多膝下無子的長者面臨看病、醫療、手術等重大問題，便以此為出發點創辦「無子西瓜基金會」，進一步設立「天使居長照財團法人」，並於林口創建「鑫淼天使居」，除了提供失能者26床、失智者18床、日間照護60人，更規劃「認天使--孤老救助安置計畫」，提供22張床位免費服務孤貧無依、失能失智的長者，同時開放社會愛心士認捐，以寓公益於長照事業中。

▲▼ 林口長照第一站「鑫淼天使居」落成 。（圖／新北市政府經發局提供）

經發局提到，「鑫淼天使居」與台達電子工業股份有限公司合作，裝設如中央監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與人員移動軌跡追蹤系統等智能設備，除了能夠調節大樓溫度、溼度及含氧量，更能偵測長者是否跌(昏)倒，並以人臉辨識及軌跡追蹤系統觀察長者的行動，判斷健康狀況及所在位置，使長照更為完善與智慧化，有效維護長者安全。而在建築外觀上，模擬太陽日照軌跡、陰影及日射量，規劃設置格柵，達到遮陽、隔熱、節能及美觀效果，為長者創造舒適的居住環境。

經發局強調，該案自109年7月底納入「招商一條龍」，在工務局、衛生局、社會局、經發局全力協助下，僅以3個月於109年12月取得建照，後續雖經歷新冠疫情及烏俄戰爭影響致建築成本增加及延後竣工，在經發局與工務局積極輔導下終在6個月內於113年2月6日完成使照申請，有效加速各項行政流程。招商一條龍自108年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資271件，投資金額逾5,130億元，創造逾8.9萬個就業機會，新北市未來將持續積極招商引資，使產業發展欣欣向榮，打造精彩煥發、安商宜居的永續城市。
 

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