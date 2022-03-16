快訊／吳芳銘請辭雲林縣農業處長　生效當晚竟酒駕撞路邊車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府農業處長吳芳銘出生於雲林縣古坑鄉，曾任嘉義縣府民政處長、文化觀光局長及高雄市政府農業局局長，2020年回鄉服務擔任雲林縣政府農業處長，12月31日履新上任。吳過年前因個人因素，向縣府提出辭職，並於3月12日正式生效，今日竟傳出，當日深夜他酒駕撞路邊車輛。

▲農業處長吳芳銘驚傳酒駕自撞，所幸無人受傷，案發於辭職生效3月12日當晚。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

據了解，吳芳銘12日晚間於虎尾鎮餐敘，席間稍有飲酒，返家途中不慎自撞路邊車輛，未造成人員受傷，酒測值0.81，警方將其依公共危險罪嫌移送雲林地檢署，經法院裁定10萬元緩起訴。

雲林縣政府對此統一發出說明，關於本府前農業處長吳芳銘酒駕一事，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，該事件發生在3/12深夜，但事實上同一天稍早，吳前處長已向縣長請辭獲准。羅楚東說，吳芳銘前處長因個人因素，在去年底即向縣長請辭，雖經縣長多次慰留，吳前處長仍辭意甚堅，因此縣長於3月12日下午批准辭呈，也即刻生效。

新聞處長羅楚東強調，張麗善縣長感謝吳前處長任內對雲林縣農業推廣的努力與付出，但酒駕行為就是不對，該案已交付法律裁處。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／殺豬豬雜湯...雲林大埤特色美食 沾哇沙米超對味

►逆轉！斗六這處違停綠地不天堂了 警：加強巡邏執法

►獨／只要找到綠地就能停 雲林這處人行道停滿車 警：不違法

►快訊／學生通報與確診者重疊足跡 虎尾高中下午緊急公告停課

►空品監測雲嘉南亮紅色警示 雲林鄉親認證：空氣真的糟

