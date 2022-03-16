台西鄉長涉貪污遭羈押禁見　縣府今派參議鄭育麟代理上任

▲今日宣誓就職暨交接典禮，由縣長張麗善擔任監誓人、台西鄉公所秘書丁順益擔任移交人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉長林芬瑩因涉及貪污案暫遭雲林地檢署羈押，雲林縣政府依法指派參議鄭育麟為代理人，今(16)日由縣長張麗善主持宣誓就職暨交接典禮。縣長張麗善期許鄭育麟以其豐富行政經驗持續推動台西鄉政，為台西鄉親爭取最大福祉，也為公所同仁打氣，與代理鄉長一同努力，發揮最大行政效能。

今日宣誓就職暨交接典禮，由縣長張麗善擔任監誓人、台西鄉公所秘書丁順益擔任移交人，依序完成新任代理鄉長鄭育麟的宣誓與印信交接儀式，縣府民政處長張政國、消防局長林文山、台西鄉民代表會主席李文來、副主席林天祥及多位代表、村長等皆到場觀禮。

▲雲林縣政府依法指派參議鄭育麟為台西鄉長代理人，今日由縣長張麗善主持宣誓就職暨交接典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善致詞時表示，代理鄉長鄭育麟自1991年進入行政院環境保護署服務，曾擔任雲林縣環保局副局長及局長，並有雲林縣衛生局副局長及台中市環保局副局長等經歷，行政經驗非常豐富，現擔任縣府參議，對雲林縣整體環境相當瞭解，因此借重他的長才為台西鄉盡一份心力。

張麗善提到，鄭育麟的妻子是台西人，對臺西鄉有相當熟悉程度，相信他一定會全力以赴，配合代表會及村長們，延續林鄉長推動的政策，讓臺西鄉政不中斷；縣長今天也特地為公所員工加油打氣，希望大家穩定心情辦公，同時期望鄭育麟代理鄉長期間，代表會、村長、公所同仁能給予扶持，共同無縫接軌推動鄉政，為臺西鄉親建構福祉。

台西鄉代理鄉長鄭育麟表示，代理期間會竭盡所能服務民眾，未來將多方請益，除持續推動現有臺西公所規劃的鄉政以外，也會配合縣府的各項縣政規劃，繼續為鄉民打拼。

▲雲林台西鄉長林芬瑩因涉及貪污案暫遭雲林地檢署羈押，雲林縣政府依法指派參議鄭育麟為代理人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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