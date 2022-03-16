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社會 社會焦點 保障人權

詐團分工驚現職業車手集團！提款熱點引路　台西警佈線連抓11人

▲傅姓嫌犯為首的「車手集團」於去年11月起在台西區ATM提領共計79筆詐騙現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傅姓嫌犯為首的「車手集團」於去年11月起在台西區ATM提領共計79筆詐騙現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

各式詐騙案件層出不窮，警方針對阻詐宣傳也馬不停蹄，詐騙集團為防警方查緝，竟連分工都集團化。台西警分局日前去年12月獲報以傅姓嫌犯為首的「車手集團」於去年11月起在台西區ATM提領共計79筆詐騙現金，警方隨即組成專案小組積極調查，並於今年1月連續查獲共計11共犯，一舉查獲提領車手及取款車手。

台西分局為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心，動員全體員警全力投入打詐工作，去年12月接獲轄內有數名車手集團成員於轄區內ATM進行取款之情資後，旋即由各派出所及偵查隊組成專案小組積極調查，除運用刑事警察局提供詐欺車手提款熱點、熱時，並即時調閱車手領款影像循線緝獲，再由緝獲車手向上溯源，清查相關共犯，擴大偵辦以瓦解詐騙集團。

▲傅姓嫌犯為首的「車手集團」於去年11月起在台西區ATM提領共計79筆詐騙現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方運用刑事警察局提供詐欺車手提款熱點、熱時，並即時調閱車手領款影像循線緝獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，以傅姓男子（25 歲、詐欺前科）為首的車手集團共11名，成員中更有其親屬在列，一開始以當車手輕鬆賺錢而以身試險，嚐到甜頭後開始招攬成員，整團成員甚至跨鄉鎮找偏僻的便利商店ATM提領贓款，因該集團專責針對領錢之「車手」作業，針對上游朔源警方持續擴大追查中。

警方於今年1月陸續將「車手集團」共11名成員查緝到案，全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌，移送各該管地檢署偵辦。

台西警分局表示，本分局截至目前為止，提領熱點車手之比對與緝獲率達100%，轄內所有提款機均貼上「只要你敢領，一定抓到你」貼紙向詐欺集團宣戰，秉持只要你敢領、一定抓起來原則，遏止詐欺車手到該轄提領贓款。

台西分局分局長黃念生特別呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾如有收到假冒公署及任何不明、異常訊息，務必提高警覺，另在網路購物或接獲友人來電借款時，務必詳加求證，避免成為受害人，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙，臺西分局將秉持一貫精神，落實執行各項勤務，持續將詐欺犯罪列為查緝工作重點，以維護社會大眾財產安全。

▲傅姓嫌犯為首的「車手集團」於去年11月起在台西區ATM提領共計79筆詐騙現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局轄內所有提款機均貼上「只要你敢領，一定抓到你」貼紙向詐欺集團宣戰，秉持只要你敢領、一定抓起來原則，遏止詐欺車手到該轄提領贓款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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