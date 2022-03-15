獨／只要找到綠地就能停　雲林這處人行道停滿車　警：不違法

▲斗六市是雲林唯一有違停拖吊的鄉鎮，卻發現公園路旁人行道上長期停滿車輛不會被拖吊，警方宛如視而不見。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是國內唯二路邊停車不收費縣市，雖不收費但不少駕駛人貪圖方便隨意亂停，造成交通問題層出不窮。有民眾向媒體投訴，警方對交通亂象視而不見，斗六市已是雲林唯一有違停拖吊的鄉鎮，卻發現公園路旁人行道上長期停滿車輛不會被拖吊。警方表示，該處為公有綠地不適用道交法，不屬違規。

▲草皮部分為「綠地」用地，由斗六市公所管理維護。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市公園路雙側畫滿停車格，但卻有民眾發現，不只雙邊停滿車輛，連人行道上的也都停滿各式車輛，投訴民眾指出，附近有台大雲林分院、國稅局、斗六市所、衛生局、雲林縣政府，距離雲林縣警察局也才850公尺，包括拖吊場也距離不遠，外鄉鎮來台大醫院就診的民眾在醫院附近幾乎一位難求停車場爆滿，不得以臨停而被拖吊，這邊卻長年違規，宛如一國兩制。

▲斗六警方表示，如無相關違規畫面佐證，尚難認定圖中左側停放在綠地的車輛有開上人行道的違規行為。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者實際查訪發現，該處在早7時許會陸續有人來停車，下午接近5時至6時車輛會全部開走，推測是附近上班或是洽公民眾。

斗六警分局說明，雲林縣政府工務處於3月14日9時邀集本分局、斗六市公所、雲林監理站辦理現地會勘，經查該草皮部分為「綠地」用地，由斗六市公所管理維護，非人行道範圍，不適用道路交通管理處罰條例相關規定。

▲經搜尋google街景圖發現，早在2020年9月就有如此停車現象。（圖／翻攝自google街景圖）

斗六警分局強調，綠地寬度足供車輛通行，如無相關違規畫面佐證，尚難認定車輛違規行駛人行道之行為。

投訴民眾得知警方回覆說明則表示，「那我們還要找停車格停車位嗎？未來到人文公園休憩只要看到綠地，開車越過人行道停在綠地，都不算違法，根本變相鼓勵大家穿越人行道找停車位，雲林可真是駕駛人天堂。」

▲經搜尋google街景圖發現，2021年9月就有如此停車現象。（圖／翻攝自google街景圖）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／學生通報與確診者重疊足跡 虎尾高中下午緊急公告停課

►快訊／每分鐘687隻！紫斑蝶飛抵雲林 緊急封閉國3林內段外線道

►部落客曝雲林木棉花秘境 這處花道今年稀罕「大爆花」

►桃園確診者到雲林參加排球賽 足跡曝：觀光工廠、小七、虎尾夜市

►獨／歧視資源班學生！雲林128班不補助電費 教育處說話了

►獨／崙背鄉蛋黃區攤販集中地走入歷史 將改建為人文廣場

