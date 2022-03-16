逆轉！斗六這處違停綠地不天堂了　警：加強巡邏執法

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公園路人行道綠地，遭人多年長期違停車輛，有民眾投訴指出，行政部門都在附近，整排數十輛車子開在人行道上進進出出，也不會被拖吊，反觀隔一條街的醫院附近滿地白字，宛如一國兩制。原指出車停綠地無違法的斗六警分局今（16）日改口表示，將針對該度段加強執法，行駛人行道將依法開罰。

▲斗六市公園路雙側畫滿停車格，但卻有民眾發現，不只雙邊停滿車輛，連人行道上的也都停滿各式車輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局今召開記者會，由警分局副分局長黃仁男親自說明，有關民眾反映斗六市公園路消防局至監理站路段停車情況，車輛如有行駛紅磚人行道部分，警方將依道路交通管理處罰條例45條第1項規定《駕車行駛人行道》告發可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，近期並加強該路段執法。

▲ 雲林斗六市公園路人行道綠地，遭人多年長期違停車輛，車輛與行人爭道相當危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，「車輛停放綠地」部分，因綠地不適用道路交通管理處罰條例相關規定，斗六警分局已會同雲林縣政府工務處、斗六市公所、雲林監理站等相關單位辦理現地會勘，將由管理單位斗六市公所在人行道旁綠地設置禁止停車告示牌，以利警方後續執法依據。

副分局長黃仁男強調，未來告示牌設立完成，仍有民眾將車輛停放該處，警方將依依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款《汽車停車時，時間、位置、方式及車種，如公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關有特別規定時，如未依規定可告發，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

▲ 駕駛人為停上綠地，違規行駛於人行道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府工務處運管科運輸管理科運輸科表示，日前已與相關單位同步於該處會勘，共同決議將由斗六市公所於該處設立禁止停車告示，並於人行道兩端增設車阻，以防駕駛人再度將車輛開上人行道，今天就會將正式公文送出。斗六警分局呼籲民眾行車及停車應遵守交通規則，切勿僥倖違規，以免影響行車安全及其他用路人安全及權益。

▲ 斗六警分局今表示，將加強該路段執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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