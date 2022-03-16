空品監測雲嘉南亮紅色警示　雲林鄉親認證：空氣真的糟

▲ 今日上午天空霧茫茫，空氣品質達「160AQI」，西螺大橋遠望能見度不佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家災害防救科技中心稍早跳出警訊，快訊提醒空氣品質不良，國內中部包含雲嘉南、橋頭及高雄地區為紅色警訊，雲林民眾今（16）日上午發現窗外一片霧茫茫，發現空氣品質達「160AQI」，驚呼空氣是真的糟。根據環保署空氣品質預報，西半部地區午前水平及垂直擴散條件較差，較易累積污染物，午後可望好轉。

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▲ 今早空氣品質明顯不佳，能見度低。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日空氣品質極差，國家災害防救科技中心觀測系統數據顯示，雲林縣斗六市AQI160紅標，對所有族群不健康PM2.5高達72；崙背鄉則AQI157紅標，PM2.5高達65。

環保署空氣品質預報指出，今16日環境風場轉為偏東風，西半部地區午前水平及垂直擴散條件較差、中南部地區位在下風處，較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望稍好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

▲國家災害防救科技中心觀測系統數據顯示，雲林縣斗六市AQI160紅標，對所有族群不健康PM2.5高達72。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局提醒，空汙紅標表示對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響，建議民眾，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

▲雲林縣崙背鄉空品監測結果，AQI157紅標，PM2.5高達65。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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